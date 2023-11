Povinná školní docházka se týká i královské rodiny. Princezna Charlotte, prostřední z dětí prince Williama a vévodkyně Kate, jde letos poprvé do školy a prý se už nemůže dočkat. Má se ale opravdu na co těšit?

V galerii najdete oblíbené kousky z šatníku malé princezničky. Na ty ale teď bude muset zapomenout, chodit do školy bude v uniformě, jako všichni angličtí školáci.

Zatímco královnu Alžbětu vzdělávali doma, princ William a vévodkyně Kate Middleton chtějí svým dětem dopřát kvalitní školní výuku v jedné z nejprestižnějších škol světa. Do stejné školy docházel i William s bratrem Harrym a teď to čeká i malou princeznu Charlotte. Ta se do školy těší, už jen proto, že tam má svého staršího bratra George.

První školní den ve škole za půl milionu

V pondělí 2. září nastoupila většina dětí do školy a ve čtvrtek 5. září se k nim přidá i princezna Charlotte a princ George. Prestižní soukromá škola Thomas's Battersea School si za rok účtuje 23 tisíc dolarů (538 tisíc korun) za jednoho žáka, roční docházka dvou královských sourozenců tak vyjde na milion korun. Jde zkrátka o školu, kterou si mohou dovolit jen někteří.

V úplně první školní den prince George doprovázel pouze otec, protože Kate byla těhotná s Louisem a trpěla silnými ranními nevolnostmi. Letos své děti doprovodí oba rodiče, jak oznámil Kensingtonský palác.

S bratrem po ruce zvládne všechno

close info profimedia zoom_in Princ George a princezna Charlotte

Školou nepolíbená Charlotte si bude muset zvyknout na roztomilou školní uniformu a pevný řád, který se ovšem nijak neliší od královského protokolu. George se před dvěma lety nemohl na nikoho spolehnout, ve škole se ocitl úplně sám bez sourozenců či chův. Za dva roky se vše naučil a princezna Charlotte se první školní den může těšit na jeho podporu.



Charlotte se v novém kolektivu nebude muset představovat jako princezna, ale bude používat své oficiální královské příjmení Cambridge. Představuje se tak i její bratr, kamarádi ho znají jako George Cambridge, o princovi nebo budoucím králi nemůže být řeč.

Francouzština, dramaťák a balet

A co se bude Charlotte ve škole učit? Kromě základních předmětů, jako je angličtina, matematika, věda a historie, bude mít v rozvrhu hodin také francouzštinu, vypočetní techniku, herectví nebo balet. Její bratr si balet oblíbil, začal s ním už v prvním roce školy.



Rodiče se nebojí, že by Charlotte do kolektivu nezapadla. Jednak se bude moci spolehnout na svého staršího bratra, a také je prý velmi otevřené povahy, je mnohem odvážnější než její spíše uzavřený bratr a nakonec to dokonce může dopadnout tak, že ona bude svého bratříčka ochraňovat a podporovat.