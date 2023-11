Redakce 22. 10. 2019 clock 2 minuty gallery

Láska to byla skoro až zakázaná. Tomáš Plekanec ještě naoko tvořil pár s Lucií Vondráčkovou, když už byl zamilovaný do Lucie Šafářové. V současné době ještě probíhá mezi hokejistou a zpěvačkou rozvodový proces. Oba ale, zdá se, zakopali válečnou sekyru. Kluci, které má Pleky s Vondráčkovou, tak netrpí a úspěšná tenistka se může těšit na miminko. Bříško už má pořádně veliké.

Lucie Šafářová zveřejnila na Instagramu snímek, kde už má pořádné bříško. „Když chceš jít ven se psem a zjistíš, že máš břicho větší jak bundu,“ napsala na sociální síť k legračnímu obrázku. Bundu totiž přes pás už opravdu nezapne. Pohlaví miminka si Plekanec s Šafářovou možná už nechali zjistit, ale veřejnosti to zatím neprozradili.

Lucie snad zítra porodí!

Tajnosti dělali i se samotným těhotenstvím. „Když jsem skončila s tenisovou kariérou, napadlo mě, jestli ještě zažiji takovou radost jako při sportovních vítězstvích. Teď už vím, že v životě existuje daleko větší radost a v dnešní době to vnímám i jako velký dar! Čekáme s Tomášem miminko a velmi se na nový přírůstek do rodiny těšíme! Ten moment, kdy člověk vidí ťukat srdíčko toho malého na ultrazvuku, je asi nejkrásnější pocit v životě! Jsme rádi, že se naše rodina rozrůstá a věřím, že budeme šťastní,“ napsala teprve před třemi měsíci na sociální síť.

Dle velikosti bříška to ale spíše vypadá, že porodí zítra. V obličeji jen září štěstím. Zřejmě to bude tím, že Plekanec a jeho stále ještě manželka Lucie Vondráčková uzavřeli příměří a doma je pohodová atmosféra. „Po roce vzájemného odloučení jsme se společně dohodli na ukončení všech našich sporů. Naše děti nesmí trpět definitivním rozpadem našeho vztahu, prosíme tak média o to, aby respektovala soukromí naše a našich děti. Děkujeme za pochopení,“ vyjádřili se oba ve společném prohlášení.

Pohlaví miminka tají

Ze vztahu s Vondráčkovou má Plekanec dva syny – Matyáše a Adama. Právě s těmi žil i s Vondráčkovou v kanadském Montrealu, kde se Lucie tak moc chtěla rozvádět. Neplatí tam totiž předmanželská smlouva. Soužití se jim tam postupně začalo hroutit jako domeček z karet a už to nešlo dál.