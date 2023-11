Redakce 21. 10. 2019 clock 2 minuty gallery

Jestli se něco nedalo Karlovi Gottovi upřít, byl to smysl pro humor. Miloval zejména židovské anekdoty, kterými pravidelně obšťastňoval posluchače Českého rozhlasu. Tady jsou jeho nejoblíbenější vtipy, na něž budou fanoušci vzpomínat ještě hodně dlouho.

Jestlipak víte, proč se Židé koukají na pornofilmy od konce na začátek? Protože nejvíce je vzrušuje, když ty holky vracejí peníze zpátky.

***

V noci zazvoní u Hellerů zvonek, Siegfried jde otevřít a ptá se příchozích: Co si přejete? Pane Heller, my jsme zloději a chceme vaše zlato. A kolik toho zlata potřebujete? Tak asi 100 kilo, odpovídají. Mohlo by to být 103 kila, táže se Heller. Ale jistě, odvětí. Ester, zlato moje, vstávej. Přišli si pro tebe.

***

Na chodníku sedí chudý, žebravý Žid. Kolem jde bohatý Žid, který má kožich až na zem. Má doutník v ústech. Chudý žebrák volá na bohatého. Prosím Vás, milostivý pane, dejte mi něco. Já už celý týden nic nejedl. A ten bohatý se na něj otočí a říká: Musej se nutit no, musej se nutit.

Když Mojžíš vedl svůj lid z egyptského otroctví a přišel k moři, tak řekl: Tak já tady vedu svůj lid na útěku z egyptského otroctví, zezadu mě už ohrožuje faraonova armáda a já tady nevidím žádné lodě. Zavolal si PR managera otroků a řekl: To si to moře mám snad nějak otevřít a jít po dně? No tohle když dokážou, tak já jim zaručuji dvě stránky ve Starém zákoně, řekne manager.

***

Žebravý Žid přijde k vile bohatého Žida a zazvoní. Boháč otevře. Má mastnou pusu od večeře. Chudák říká: Nemáte něco k jídlu, pane? Nic tu už není, jen pokud vám nevadí nudle s mákem z minulého dne? A chudák řekne: No zaplať pán Bůh za to. Bohatý odvětí: Tak přijďte zítra.

***

Přijde Žid do katolického kostela ke zpovědi. Přichází kněz a říká: Povídej synu, jak jsi zhřešil. Tuto noc jsem promiloval se dvěma ženami, které říkali, ze nic tak krasného ještě nezažily. Tak to bude stokrát Otče náš, řekne kněz. Víte ale, já jsem Žid a já ty vaše říkanky neznám, odvětí mladík. Tak co sakra děláš v katolickém kostele, podivuje se kněz. No kde jinde, bych se s tím mohl pochlubit, odpoví mladík.