Jak mohou smrt slavného tatínka vnímat Charlotte Ella a Nelly Sofie v tak malém věku? V jakém směru je to může ovlivnit? Na to jsme se zeptali známého českého psychiatra Jana Cimického.

Karel Gott podlehl akutní leukemii a zemřel v rodinném kruhu, což vyvolalo zcela logicky vlnu pozornosti. Jeho pohřeb řešila vláda a na Betramku proudí nekončící davy fanoušků. Dospělé dcery Lucie s Dominikou jistě chápou, že jejich tatínek odešel na věčnost, ale co třináctiletá Charlotte Ella a jedenáctiletá Nelly Sofie?

„V jedenácti a třinácti letech to jsou hotové osobnosti. Sice jsou to teprve adolescenti nebo se k tomu alespoň blíží, ale fakt je to pro ně jasný. Toto období je ale velmi citlivé a ztrátu blízkých lidí v tomto období vnímají velmi bolestně. Bude tedy záležet na tom, jak se celá tato situace bude vyvíjet. Ten problém, který to ovlivňuje je, že tatínek byl tak slavná osoba, že je nejdůležitějším tématem, které společnosti vládne,“ tvrdí přední český psychiatr Jan Cimický.

„Je otázkou, do jaké míry jsou děti schopny si to uvědomit. Bude jim to postupně docházet. Pochopitelně to bude období, které pro ně bude velice těžké,“ říká. Věří ale ve schopnost Ivany si se situací poradit. „Ivanka Gottová je moudrá a dokáže děti od tohoto ochránit. Myslím, že se bude jistě snažit, aby je od toho všeho ruchu držela dál. Těžko si však odmyslet, co všechno se děje kolem domu,“ pokračuje Cimický.

K děvčátkům se musí přistupovat citlivě, aby se z toho nezhroutila. „Když bude tahle situace moudře řešená, tak to ta děvčata zvládnou a rozhodně je to nijak nepoškodí. Jde o to, že by měly památku na tatínka v sobě dál držet a více méně to dokážou ustát,“ vysvětluje Cimický. K případnému novému tatínkovi si prý vztah najdou jen sotva.

„Tady je to tak jednoznačná záležitost. Ony mohou znovu někoho vnímat jako člověka blízkého, ale tohle, co ony prožívaly a prožívají, tak to nelze nijak opakovat. Nepřichází to v úvahu,“ řekl a dodal, že vysvětlit dítěti smrt jako takovou, může být velmi obtížné.

„Dítě, kterému je deset let, může být velmi psychicky vyspělé a může věci vnímat intenzivně. Jiné dítě může být v tomto směru takové dětské. V tom je odpovědnost toho rodiče, aby dokázal tu situaci zvážit a vést ji tím nejvhodnějším způsobem.“