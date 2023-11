Redakce 21. 10. 2019 clock 2 minuty gallery

Kariéra Karla Gotta byla dlouhá desítky let. I když tak úplně emigrovat netoužil, roku 1971 se rozhodl zůstat v západním Německu. Bez povolení. Pobýval tam s bratry Štaidlovými, se kterými spolupracoval. Tehdejší StB tak z důvodu trestného činu nedovoleného opuštění země vyslýchala jeho rodiče.

Karel Gott přitom emigrovat nechtěl. Tvrdil, že si chce odchodem jen vymoci více osobní svobody. V dopisech, které rozesílal československým státním orgánům psal, že ho doma nechtějí hrát, jelikož má příliš pesimistické písně. Má prý také příliš dlouhé vlasy a extravagantní oblečení. Svoje si při výslechu zažila jak maminka, tak tatínek.

K prvnímu výslechu matky došlo 4. srpna 1971. „Zda se rozhodli bratři Štaidlovi, že v zahraničí natrvalo zůstanou, to nevím, ale předpokládám, že Jiří Štaidl asi ano, neboť udržuje známost s krasobruslařkou Maškovou, která jako profesionál jezdí po Evropě,“ uvedla maminka Marie Gottová.

Pod nátlakem Státní bezpečnosti řekla takřka vše, co věděla. „Karel byl v poslední době před odjezdem do zahraničí nějaký divný, neustále hovořil o tom, že zde v ČSSR je mu bráněno v aktivnější činnosti, že je omezován, co do rozsahu jeho vystupování apod. Konkretizovat to však zcela nemohu, neboť neznám nikoho konkrétně, který by v tomto smyslu mému synovi ublížil,“ pokračovala.

„Když si syn stěžoval a někdy i plakal, vždy to bylo kusé sdělení bez uvedení nějakých bližších okolností. Na druhé straně je však pravda, že syn byl a je silně ctižádostivý, že by chtěl ještě dlouhou dobu zpívat a též vydělat další finanční částky,“ dodala.

Poté, co tehdejší Státní bezpečnost obvinila Gotta z nedovoleného opuštění země, chtěla ho přimět, aby se vrátil. Zabavila v Československu veškerý majetek jeho rodičů a obstavila veškerá konta. Tvrdila, že otce i matku pošle do vězení. Karel Gott se nakonec do Československa navrátil. Doslovný přepis výslechů zveřejnil deník Aha.