4. 11. 2019

Jack Nicholson by ve svém věku chtěl ještě naposledy prožít nějakou romanci. I přes svoji obrovskou slávu se bojí, že zemře sám. Žen se po jeho boku objevilo nepočítaně, a možná právě proto se do jeho náruče ženy už nehrnou. Má ještě oscarový herec šanci najít si pravou lásku?

V životě měl všechno, na co si vzpomněl. Veřejnost si často myslí, že je to přisprostlý hulvát, ale on se jen bojí odmítnutí, a tak se zkrátka brání agresí. Nicholson má ve skutečnosti křehkou duši. Jack se totiž narodil v New Jersey teprve sedmnáctileté tanečnici, která si jím nechtěla kazit kariéru, a tak se o něj starala jeho babička. O té si všichni celý život mysleli, že je jeho matkou. Herec se tedy cítil odstrčený.

Zamilovaný až po uši

Říkalo se o něm, že je nejtvrdší chlapec z okolí. Z New Jersey se přestěhoval ještě v pubertě a chtěl se dostat na vysokou školu v Los Angeles. To se nepovedlo, a tak se stal poslíčkem pro filmové studio Metro-Goldwyn-Mayer. To už bylo jen krůček k tomu, aby se stal hercem. Prvně se proslavil ve filmu Bezstarostná jízda, kde byl za roli právníka nominován na Oscara.

V Hollywoodu se seznámil s mnoha krásnými ženami. Oženil se však jen jednou, a to se Sandrou Knight, která byla o třináct let mladší. „Je jiný, než jakou má image. Skutečný Jack je milující, starostlivý a štědrý člověk. Je úžasný otec, který miluje své děti a hlavně vnoučata,“ prozradila. Jack do ní byl zamilovaný až po uši. Po ní si zaskotačil ještě s Anjelikou Huston, Rebeccou Broussard či Larou Flynn Boyle.

Má na lásku nárok?

Teď se bojí, že už na lásku nemá nárok. „Rád bych zažil jednu poslední romanci, ale nemyslím si, že se to stane. Nemohu ovšem popřít touhu. Nemohu už vyjet po ženě na veřejnosti. Ne, že bych se tak rozhodl, ale v mém věku už to není vhodné,“ řekl Nicholson v rozhovoru pro časopis Closer. Rozhodně ví, že v minulosti se nechoval jako svatoušek a samota je zřejmě daň.

„Nemyslím si, že vztah je pevně daná věc. Lidé jsou složité a zmatené bytosti. Neděláme a neříkáme vždy ty správné věci a nechováme se tak, jak bychom chtěli,“ dodal. Po vztahu každopádně prahne, ale zda se ho ještě dočká, netuší nikdo. Ani on sám.