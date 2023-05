Ivana Jirešová se zastala Taťány Kuchařové: Ne vždy jsou věci tak, jak vypadají

Boj mezi Taťánou Kuchařovou a jejím exmanželem Ondřejem Brzobohatým stále nabírá na obrátkách. Poté, co deník Blesk otiskl části žaloby, kterou modelka podala k církevnímu soudu za účelem anulace církevního svazku, se velká část českých celebrit postavila na stranu hudebníka, o němž se Česko z žaloby dozvědělo, že ve volném čase se rád obléká do dámských šatů po vzoru travesti umělců. Jednou z výjimek je herečka Ivana Jirešová, která se naopak rozhodla veřejně podpořit někdejší Miss World.

Před světským právem jsou již Taťána Kuchařová a Ondřej Brzobohatý rozvedeni, a to na hudebníkovu žádost. O anulaci jejich církevně uzavřeného manželství naopak požádala blond modelka, která se netají tím, že je pro ni víra v Boha důležitá, a tak považuje zneplatnění svazku za potřebné zadostiučinění. Kromě toho jí to umožní se v budoucnu znovu provdat v kostele, což by jinak nebylo možné.

Redakce deníku Blesk obdržela nedávno plné znění žaloby, kterou Taťána Kuchařová k církevnímu soudu doručila a na jejímž základě bude následně rozhodnuto o tom, zda může být její manželství anulováno. Zdroj, který novinářům dokument poskytl, přitom zmíněné médium pečlivě tají.

Vzhledem k tomu, že text obsahuje potenciálně dehonestující informace o Ondřeji Brzobohatém, usoudil nejen on sám, ale také velká část veřejnosti, že osobou, která dokument Blesku poskytla, byla právě Taťána, která se ho tak má podle jeho názoru snažit poškodit. V dokumentu se tak čtenáři mimo jiné dozvěděli, že talentovaný umělec ve volném čase rád obléká dámské šaty a stylizuje se jako Drag Queen.

Ondřeje Brzobohatého podpořily celebrity

“Je mi velmi trapně z toho, že zhrzenost a z ní pramenící pomstychtivost mé bývalé ženy, Taťány Kuchařové, došla až do tohoto bodu, kdy Taťána poskytla Blesku kompletní znění církevní žaloby, jejíž obsah měl původně zůstat za zavřenými dveřmi Metropolitního církevního soudu. Nicméně vzhledem k tomu, že je plný lží a skandálních obvinění, rozhodla se jej Taťána podstrčit právě bulvárním médiím včetně rádoby kompromitujících fotografií, aby tak pošpinila mé jméno,” uvedl ve svém vyjádření Ondřej Brzobohatý na sociální síti, kde se mu následně dostalo velkého množství podpory z řad dalších známých osobností.

Reakce Taťány Kuchařové na sebe nenechala dlouho čekat a ve vlastním vyjádření se modelka ohradila proti tomu, že by měla být sama osobou, která dokument novinářům poskytla. “Žalobu jsem podala před více než půl rokem a není jediný důvod, proč bych ji měla zveřejnit právě teď, když věc nebyla dosud projednána. Přesně to ale ve výsledku udělal Ondřej, který otevřeně v Blesku komentuje osobní věci a detaily žaloby. Pokud byl žalobou konfrontován, jak tvrdí, nebylo přece nic snazšího než říct, že se jedná o soukromou věc, kterou nebude veřejně komentovat a kterou si nepřeje zveřejnit. Blesk by pak bez jeho souhlasu žalobu zveřejnit nesměl, což je právně prokazatelné,” uvádí v poměrně rozsáhlém textu mimo jiné.

Za pravdu jí dala herečka Ivana Jirešová, která se jí mezi prvními v komentářích veřejně zastala. “Jinak bych to nenapsala,” píše v komentáři, který doprovodila emotikonem potlesku.

Spousta věcí je jinak, než na první pohled vypadají

Pro redakci Kafe.cz poté promluvila o tom, proč se rozhodla bývalou Miss podpořit, přestože velká většina českých osobností udělala pravý opak. “Já nevím, jak to bylo, ale to, co píše Taťána a jak to napsala, mi dává smysl. Je to inteligentní žena a napsala to velmi chytře. Spousta věcí je ve skutečnosti jinak, než na první pohled vypadají,” vysvětlila talentovaná umělkyně, co ji k tomu vedlo.

Dále dodala, že ji velmi oslovil také komentář influencerky Petry Vančurové, která vystupuje pod pseudonymem Petra Lovely Hair. Ta rovněž podpořila Taťánu Kuchařovou a napsala jí: “Nejvíce bývají vždy slyšet hlupáci, zatímco inteligentní lidé mlčí. Drž se,” zní její vyjádření, pod které by se Ivana Jirešová podle svých slov podepsala.