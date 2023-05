Brzobohatý jako žena? To je každému jedno, šíří se daleko drsnější zvěsti

Zatímco mnozí z fanoušků Ondřeje Brzobohatého byli zaskočeni při zjištění, že se jejich idol ve svém soukromí rád producíruje v dámském oblečení, pro jeho kolegy o žádnou šokující informaci nešlo. O hudebníkově zálibě v dragu totiž dávno ví. Minimálně to tvrdí novinářka a režisérka Kateřina Etrychová, podle které se šoubyznysem o Brzobohatém šíří mnohem horší zprávy.

Nemá vyhraněnou sexualitu, doma se převléká do dámského oblečení a v něm po mně chtěl sex. Přesně to tvrdí Taťána Kuchařová ve své žalobě, kterou ve snaze anulovat církevní sňatek s Ondřejem Brzobohatým podala k církevnímu soudu a která se dostala do redakce Blesku. Zmíněná tvrzení ovšem nejsou tím jediným, co padá na hlavu Brzobohatého. Mezi slavnými se totiž šušká o mnohem horších věcech, které má jedna osoba o hudebníkovi vypouštět už několik měsíců.

Blesk nepřinesl nic tak nového. Ty informace o Ondřeji Brzobohatém kolují v umělecko-mediálních kuloárech už tak rok a půl. I o dost horší. Zdroj je jen jeden. On si to nějak ustojí. Někdo slabší by nemusel. Poučení z kauzy pro lidi: zveřejňování info z postele je no-go. Vždy. — Katka Etrychova (@KatkaEtrychova) May 22, 2023

Nic nového

Jak uvedla na svém Twitteru novinářka a režisérka Kateřina Etrychová, záliba v dámském oblečení zdaleka není tím nejhorším, co se o Brzobohatém říká. Upozornil na to web Expres.

„Blesk nepřinesl nic tak nového. Ty informace o Ondřeji Brzobohatém kolují v umělecko-mediálních kuloárech už tak rok a půl. I o dost horší. Zdroj je jen jeden. On si to nějak ustojí. Někdo slabší by nemusel. Poučení z kauzy pro lidi: zveřejňovat info z postele je no-go. Vždy,” uvedla na sociální síti novinářka.

Jen náhoda?

Ondřej Brzobohatý je přesvědčený o tom, že znění žaloby poskytla Blesku právě jeho exmanželka Taťána Kuchařová. Ta jej očerňovala už dříve v nejrůznějších rozhovorech a bylo na první dobrou dobrou jasné, že k exmanželovi chová zášť. Mohla by snad tedy Taťána být i tím, kdo podle Etrychové šíří o Brzobohatém citlivé informace mezi slavnými už několik měsíců?

Je pravdou, že v Taťánin neprospěch nahrává i tvrzení, že se ony informace šíří už rok a půl. Tedy zhruba od doby, kdy Taťána Kuchařová a Ondřej Brzobohatý oznámili rozvod. A zdroj, jak režisérka uvedla, je jen jeden…