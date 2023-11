Seriál Ženatý se závazky dobyl srdce milionů diváků po celém světě. Na nic si nehráli a ukázali pravou americkou rodinu tak, jak vypadá bez příkras. V příběhu se tak našel úplně každý.

Legenda mezi seriály

Seriál Ženatý se závazky byl dokonalý. Snoubil v sobě dobře známé rodinné peripetie, nejapný humor, drzé děti, lenivého otce a hloupou matku. Al se živil jako prodavač obuvi a doma na gauči trpěl, když musel snášet vrtochy svých dětí a ženy. Typického otce hrál tak přesvědčivě, že si ve skutečnosti mohl dovolit luxusní vilu. Jak vypadaly hvězdy seriálu tenkrát, jak se změnily a co dělají?

Ed O´Neill (73)

Na život rezignovaný Al Bunda se narodil chudým rodičům, nikdy se ale nevzdal snu o herecké kariéře. Po škole zamířil do New Yorku a paběrkoval "štěky" v divadlech, kde postupně vystrnadil své kolegy a obsadil ta nejlepší představení. Role prodavače bot mu sedla jako ulitá a přihrála mu i po skončení seriálu několik nabídek na natáčení. I když na to třiasedmdesátiletý herec s podsaditou postavou nevypadá, s radostí si zahraje americký fotbal a už několik let se věnuje brazilskému ju-jitsu. Dnes je hvězdou novodobého seriálového hitu Taková moderní rodina.

Katey Sagal (65)

Role Peggy přinesla herečce Katey Sagal největší slávu včetně čtyř nominací na cenu Emmy, ale není to zdaleka to jediné, čím o sobě dala vědět. Oba její rodiče byli režiséry a svou dceru podporovali a protlačovali do vyšších společenských kruhů. Vynikající zpěvačka a libretistka tak měla možnost zpívat druhý hlas s Bobem Dylanem, Tanyou Tucker nebo Olivií Newton-John. Dnes už se drží v pozadí a od herectví se drží dál, ale dabování jedné z postav v animovaném seriálu Futurama neodolala.

Christina Applegate (47)

Protekční dítě mělo možnost objevit se před kamerou už v kojeneckém věku, když jako tříměsíční "hrála" v soap opeře Tak jde čas. Christina neměla náhradní kariéru, žádný plán B, ale žila jen pro herectví. Díky slavným rodičům měla cestu předem ušlapanou. Největší slávy dosáhla právě díky seriálu Ženatý se závazky, kde v roli blondýnky s permanentně klesajícím IQ excelovala. Stejně tak v seriálu Přátelé, kde si zahrála sestru Rachel Amy Green. Kiki, jak se jí přezdívá, získala mnoho cen, přátelí se se Selmou Blair a Cameron Diaz, je vegetariánka, bojuje za práva zvířat a proti rakovině prsu a je členkou církve Apage Church.

David Faustino (45)

Otec byl kostymér a svého syna se snažil před kameru protlačit za každou cenu. Podařilo se a v dětství získal několik epizodních roliček. Pravý zlom přišel až v roce 1987 se seriálem Ženatý se závazky (ale slávy jako jeho seriálová sestra Christina Applegate nedosáhl). Jedenáct let byl tak na vrcholu, ale později už se nedokázal prosadit nebo se opakovaně upsal béčkovým filmům. S manželkou kouřili marihuanu na floridské pláži, zesměšnil se tvrzením, že pomohl rozjet kariéru hip-hopového umělce wil.i.ama, pokoušel se o rappovou dráhu, ale pohořel. O tom byla dokonce natočena jedna epizoda, kde si celá rodina z jeho směšných "pěveckých" pokusů utahovala.

Buck

Bez Bucka by rodina Bundových nebyla kompletní. "Proslavil" se hlavně svým neukojitelným sexuálním apetitem a touhou spřátelit se s téměř každou psí slečnou. I když byl na první pohled svými páníčky zhnusený, vydržel neuvěřitelných deset let. Byl nahrazen kokršpanělem Luckym, který propadal depresím.