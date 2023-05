Konec Šafránkové: Před smrtí se radovala, že bydlí v korunách stromů

Od smrti národem oblíbené herečky Libušky Šafránkové v červnu uplynou již dva roky. Její manžel, herec Josef Abrhám, pak za svou milovanou odešel loni. Poslední roky života strávil slavný pár ve vile na pražském Spořilově a herečka se netajila tím, že svůj domov považovala za bezpečné útočiště, kde se cítila nejlépe.

Herečtí manželé Šafránková a Abrhám bez sebe nedali ani ránu až do posledního vydechnutí. Jelikož herečka prodělala rakovinu, její muž se společně s ní stáhl z veřejného života a poslední roky si užívali zasloužený klid za zdmi svého domu na Spořilově.

Vzhledem k tomu, že herečka byla onkologickou pacientkou se zasaženými plícemi, zvlášt v dobách pandemie covidu pro ni byl právě domov nejvíce bezpečným prostředím.

"Můj dům, můj hrad. Jistota, svoboda..." napsala národem milovaná herečka v Motivačním diáři, který vznikl pod taktovkou Evy Hruškové. "Kdysi jsme na pozemku vysadili malé sazenice borovic, teď bydlíme v lese. Na balkoně jsem vlastně v korunách stromů," chválila Libuška místo, kde prožila život po boku svého milovaného manžela. Když se po smrti Šafránkové řešilo dědictví, Abrhám nechal veškerý majetek včetně vily přepsat na jejich syna. Majitelem nemovitosti v Záběhlicích se tak stal Josef Abrhám mladší.

Musela jsem se naučit používat stříkačku

Libuše Šafránková svou hereckou kariéru ukončila v roce 2014. V té době podstoupila náročnou operaci, při které jí byl odstraněn nezhoubný nádor plic spolu s částí plicního laloku.

Známá herečka během léčby přišla o pětinu plic. "Musela jsem se naučit používat injekční stříkačku. Měla jsem nejdřív trému, ale sestřička, která mě to učila, řekla, že si mám myslet, že třeba dávám prádlo do pračky. Je to činnost jako každá jiná," popsala Šafránková co vše musela kvůli léčbě rakoviny snášet.

Nakonec se podařilo hvězdě nemoc porazit a vypadalo to, že se bude ještě těšit dlouhému životu. O to větší byl pro její nejbližší a fanoušky šok, když den po svých 68. narozeninách nečekaně zemřela. Libuška ještě stihla uspořádat malou rodinou oslavu a následně se nechala odvézt do Všeobecné fakultní nemocnice na plánovaný zákrok, ze kterého už se ale bohužel domů nevrátila...