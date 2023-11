Eliška Krásnohorská 4. 11. 2019 clock 3 minuty gallery

Před měsícem nás navždy opustil oblíbený zpěvák Karel Gott. Svou manželku a dvě ze čtyř dcer velmi dobře zajistil, napsal na ně totiž veškerý majetek a jmění. Kromě zpěvu Gott také maloval obrazy, cena za jeden se pohybuje v řádech milionů korun!

Karel Gott k umění přišel před mnoha lety, byla to pro něj forma relaxu, u které se zároveň zabavil. Vždy tvrdil, že jeho díla nejsou na prodej a většinu z nich rozdal svým přátelům.

Často se inspiroval slavnými zahraničními velikány, jako byl Leonardo da Vinci, svým obrazům ale dával nezaměnitelný punc. Podle odborníků na malbu neměl zpěvák nijak výrazný talent, ale sběratelům jde o to, že obrazy maloval sám Gott a dával do nich své pocity a emoce.

Ještě když byl zlatý Slavík naživu, jeden z jeho obrazů se vydražil za jeden a půl milionu korun. Po jeho smrti se ale cena více než zdvojnásobila!

Karel Gott maloval hlavně pro radost

Gott do každého obrazu dával kus sebe, často totiž maloval pro své přátele a blízké. Tehdy ani netušil, že rozdává dárky v hodnotě milionů korun. Před rokem proběhla na pražském Žofíně dražba jednoho z děl mistra. Prodejcem byla jeho bývalá milenka Alice Kovácsová, která nakonec obdržela částku 1,2 milionů. Fanoušci ji potom obviňovali, že jí šlo pouze o peníze a chtěla svého ex milence pouze naštvat.

Kovacsová přitom část výdělku darovala Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde se kdysi Gott léčil s rakovinou. Dražba ale vytočila zpěváka do běla a ostře počínání své ex milenky kritizoval! "Doteď jsem mlčel, dál ale už nechci. K posedlému psychopatickému chování a mstivému jednání paní Kovácsové říkám jediné: Pomalu, ale jistě mě zabíjí!" poslal tehdy Gott jasný vzkaz! Jak by asi reagoval na fakt, že pouhé dva týdny od pohřbu jeho žena prodává nejoblíbenější dílo, které vytvořil?

Obraz Mona Lisa měl pro Karla Gotta zvláštní význam

Dílo s názvem Mona Lisa bylo pro Karla Gotta něčím zvláštní a měl ho velmi rád. Obraz visel více než deset let v rodinné vile Gottových na Bertramce. "Mohu si dovolit klidně udělat repliku známých umělců, například Mona Lisu, má díla nejsou na prodej," tvrdil zpěvák ještě když byl naživu.

Obraz „Mona Lisa“ neprodává paní Gottová.

Současný majitel obraz „Mona Lisa“ koupil přímo od pana Karla Gotta v roce 2002. Věnování, včetně data, je uvedeno na rubu obrazu. Vše je doloženo několika dokumenty. Karel Gott byl mimořádně laskavý člověk, který vždycky vyhověl přání majitelů děl, že se s nimi sejde a spolu s nimi a obrazem se vyfotí, napíše věnování. Nejedná se o známou osobnost, prodávající je obdivovatel mistra Karla Gotta.

Obraz „Mona Lisa“ byl Galerii KODL nabídnut počátkem léta tohoto roku, smlouva o prodeji v aukci byla sepsána v červenci. Vyvolávací cena je 350 000 Kč a odhadní cena činí 400 000 – 700 000 Kč. Pokud bude odhad překročen, bude to úspěch.