Před téměř dvaceti lety se Dominika Gottová zamilovala do Timo Tolkkina, se kterým nyní žije ve Finsku. Společné soužití s ním však není jednoduché. Na severu Evropy známý hudebník totiž trpí maniodepresivní psychózou, která postupně ničí nejen jeho, ale i celé manželství.

Když byla Dominika mladá, pracovala jako provozní restaurace La Provence. V osmadvaceti se bláznivě zamilovala do finského hudebníka Timo Tolkkina a odjela s ním do jeho země, kde žije dodnes. Po osmnácti společných letech už to taková idylka není. Timo je na severu známý především jako kytarista a autor mnoha písní v kapele Stratovarius, ve které dlouho působil,

Manžel lže, tvrdí Gottová. O harmonický svazek zřejmě nejde

Dominika si zřejmě chtěla najít milého po vzoru slavného tatínka, ale nepovedlo se. Timo totiž trpí maniodepresivní psychózou a život s ním není jednoduchý. Dominika už naznačila, že když se jeho stav nezlepší, začne uvažovat o rozvodu. Timo totiž trpí bludy a dle jejích slov vypouští z pusy věci, co nejsou pravda.

„Nemáme moc peněz. Budeme chtít dva miliony eur (téměř 52 milionů korun), nebo vilu na Bertramce. Dům by nám stačil,“ řekl Tolkki pro portál TN.cz. Dominika ale válku o dědictví po mrtvém tatínkovi vést nehodlá. „Jako by osud momentálně testoval, co všechno ještě unesu! Smrt tatínka, doma nemocný manžel, se kterým nemluvím. To je to jediné, co na něj platí,“ popřela vymyšlený požadavek Blesku Dominika.

Jeho ničí nemoc, ji alkohol

Dominika má potíží sama více než dost. Nedávno přiznala, že má problém se závislostí na alkoholu a lécích. Ta byla způsobena nejen komplikacemi ve vztahu mezi ní a Ivanou Gottovou, ale také zhoršujícím se stavem Tolkkiho a celého manželství. Karel Gott ji měl na léčbu v minulosti dát peníze, ale Dominika je prý užila na něco jiného. V současné době se pokouší léčit sama, tak snad se jí to podaří.

Timo Tolkki svůj život zasvětil metalu. S kapelou Stratovarius vystupoval celých 22 let. Věnoval se i sólovým projektům, které byly velmi úspěšné. Postupně zakázky ale ubývaly a Timo už zdaleka nebyl takový boháč jako na začátku. Možná proto se mu v hlavě zrodil ten ďábelský plán, jak získat alespoň nějaké finance pomocí jeho manželky.