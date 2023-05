Aneta Vignerová zareagovala na paparazzi fotky z divokého večírku s expřítelem

Modelka Aneta Vignerová ráda navštěvuje módní přehlídky a s nimi spojené večírky nejen pracovně, ale také jako host. Obzvlášť poslední mejdan, který se konal po přehlídce v pražském DOXu, se podle všeho velmi vydařil. Miss z roku 2009 na něj dorazila bez svého novomanžela Petra Kolečka, který zůstal doma se synem Jiříkem. Místo něj tak dělali krásné brunetce společnost jiní kumpáni.

Dramatický vztah Anety Vignerové a jejího nyní již manžela Petra Kolečka plnil stránky českých médií snad po celý rok. Během něj se dvojice střídavě scházela a znovu rozcházela a populární scénárista a režisér poletoval mezi matkou svého syna a krásnou herečkou Denisou Nesvačilovou. Nakonec se rozhodl pro rodinu, s rudovlasou kráskou se rozešel a s Anetou Vignerovou se oženil.

Modelka si jako vdaná paní společnost svého novomanžela užívá a velmi často v jeho doprovodu vyráží na rozličné společenské akce. Naposledy jej ale nechala doma - to když si do pražského DOXu vyrazila na módní přehlídku a následně do hospůdky na party, která následovala.

Sama ale rozhodně nebyla. Společnost jí dělal její kamarád, producent a herec Petr Polák, a také jeden z jejích bývalých partnerů - hudebník a zpěvák David Kraus. S tím Aneta Vignerová krátce randila v roce 2011 a již od počátku budil pár poněkud rozporuplné pocity. Dvojice se velmi často hádala a po zhruba půlroční známosti se nakonec rozešla. Přátelský vztah však mezi nimi očividně zůstal i nadále.

Večírek modelka ponechala bez komentáře

Deníku Blesk sice pohledná brunetka před přehlídkou sdělila, že hned po přehlídce má v plánu vyrazit domů, k tomu ale nedošlo. Večírku Aneta Vignerová přece jen neodolala a jak dokládají fotografie, které zmíněné médium pořídilo, náramně si ho užila, došlo i na objímání s jejím expartnerem. Domů odjížděla taxíkem bosky, protože po dlouhém večeru jí střevíce na podpatku byly již těsné.

Redakce Kafe.cz tmavovlasou krásku oslovila s žádostí o komentář k evidentně vydařené veselici. “Já vůbec nevím, co kde vyšlo, ani jsem žádné fotografie neviděla a nevím, o co jde. Napřed se na to podívám,” odpověděla překvapená Aneta Vignerová. O chvíli později již měla ve věci jasno. Rozhodla se ale situaci ponechat bez komentáře a jedinou odpovědí tak byl výmluvný mrkající smajlík, zaslaný do redakce.