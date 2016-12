Když čokoláda hraje hlavní roli: Tři božské recepty, které musíte vyzkoušet!

Brownies s banány a kokosovou pěnou

Co budete potřebovat: 225 g moučkového cukru, 165 g vařených, oloupaných a prolisovaných brambor, 3 vejce, 120 g mandlové moučky, 90 g hořké čokolády, 45 g másla, 2 lžičky kakaa, špetka soli; na doplnění: 3 banány, 100 g kakaových sušenek; na kokosovou pěnu: 400 ml kokosového mléka, 250 ml smetany na šlehání, 200 ml mléka, 90 g cukru, 8 plátků želatiny, špetka soli

Postup:

1. Nakrájenou čokoládu rozpustíme v kovové misce ponořené do horké vodní lázně, přidáme máslo a společně rozmícháme dohladka. Pak přimícháme prosetý cukr a misku vyjmeme z lázně. Do mísy nasypeme mandlovou moučku a po lžících do ní přimícháme prolisované brambory. Po jednom přidáme vejce, pak kakaový prášek a na závěr čokoládovou směs a vše opatrně promícháme.

2. Těsto rozetřeme na pekáč vyložený papírem na pečení, vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C a pečeme 20 - 25 minut.

3. Želatinu namočíme do větší mísy se studenou vodou a necháme nabobtnat. V kastrůlku krátce povaříme obě mléka s cukrem a špetkou soli. Směs odstavíme z ohně, vmícháme do ní vymačkanou želatinu a necháme vychladnout. Jakmile směs začne houstnout, vmícháme do ní ušlehanou smetanu.

4. Na vychladlý plát těsta rozložíme plátky ze 2 banánů, rozetřeme na něj připravenou směs a necháme v chladu ztuhnout. Na závěr plát posypeme rozdrcenými sušenkami, rozložíme na něj plátky ze zbylého banánu a nakrájíme ho na čtverečky.