Katka: K přítelovi jsem se chovala hrozně, teď ho chci zpět a půjdu přes mrtvoly

Vím, že si o mě budou nejspíš mnozí myslet, že jsem proradná mrcha, ale zkrátka si v životě jdu za tím, co chci. Svého partnera Petra jsem před lety odkopla a kvůli jinému, lepšímu. Tedy alespoň to jsem si myslela. Po letech jsem si ale uvědomila, že jsem udělala chybu. Chci Petra zpátky a udělám pro to všechno. Klidně mu rozbiju rodinu.

Pár snů

Řekla bych, že u nás na střední škole nebyl zamilovanější pár než já a Petr. Neskutečně jsme se milovali a bylo vidět, že nám mnozí naši lásku záviděli. Představovali jsme si společnou budoucnost a tu následně začali i tvořit. Po střední jsme šli na vysokou. Petr na práva a já na ekonomku. Bydleli jsme spolu a náš život byl na první pohled báječný. Petr udělal všechno, co mi na očích viděl. Jenže mně to tenkrát prostě bylo tak nějak málo. Nestačilo mi to a chtěla jsem víc. Připadalo mi, že se dostatečně nesnaží, abychom se měli co nejlépe. A tak jsem na něj byla každým dnem hnusnější a hnusnější.

Rozchod a nový život

Vzhledem k tomu, jak z mého pohledu můj vztah s Petrem nefungoval, jsem se nebránila dalšímu seznámení. Netlačila jsem nijak na pilu, nebyla jsem na seznamkách, ale věděla jsem, že kdyby mě někdo oslovil s nabídkou rande, asi bych kývla. A přesně to se stalo. Začala jsem se sbližovat s kolegou v práci, až se z nás nakonec stal pár. Oznámila jsem to Petrovi a odešla od něj. Najednou byl můj život úplně jiný. Měla jsem vedle sebe muže, který měl peníze, a konečně jsem začala žít. Připadala jsem si jako v pohádce. Jenže tahle pohádka neměla šťastný konec. S novým partnerem jsme si pořídili dítě, ale nikdy jsme se nevzali. Respektive dříve něž bychom se vůbec stačili vzít, jsem přišla na to, že mě podvádí. A zůstala jsem s dítětem sama.



Po letech jsem v obchodě narazila na svou dávnou lásku – na Petra. A byla jsem z něj úplně paf. Moc mu to slušelo, byl hezky oblečený, upravený a měl drahé auto. Okamžitě jsem o něj měla zase zájem. Jenže jsem se od něj dozvěděla, že je ženatý a má dokonce malou dceru. Má touha po něm je ale silnější. Začnu se o něj snažit. Třeba se nakonec nechá a odejde od rodiny kvůli mně. Chci být zase šťastná.

Text byl zpracován na základě příběhu čtenářky, která jej předala redakci. Fotografie jsou pouze ilustrační a jména osob byla na žádost čtenářky pozměněna.