David: Manželka mi leze na nervy, chci se s ní rozvést, ale trpím ji kvůli dětem

S Jitkou jsme měli zpočátku dokonalé manželství, to se ale po letech změnilo v takřka nesnesitelnou noční můru. Nevím, co mou manželku popadlo, ale její chování se výrazně změnilo a já mám co dělat, abych to ustál.

Všude byla, všechno zná

Jitka byla vždy velmi inteligentní, vzdělaná. Nikdy ale neměla potřebu to nějak dávat najevo anebo se snad nad ostatní povyšovat. To, co ale předvádí v poslední době, je za hranicí zdravého rozumu. Stala se z ní taková ta otřesná ženská, která všude byla, všechno zná a všechno ví nejlíp. A nejhorší na tom je, že neuznává názor nikoho jiného, ale jen ten svůj.

Dříve jsem si tohohle chování u ní začal všímat jen doma, teď ho aplikuje na všechny ve svém okolí a začíná lézt na nervy i jim. Dokonce i její kamarádky se k ní otočily zády, protože je zkratka bytí v její přítomnosti k nevydržení.

Chci se rozvést

Zkoušel jsem s ní o tom mluvit, to byla ale pochopitelně úplně zbytečné. Vůbec neuznala, že se něco takového děje, a ještě se nakonec snažila udělat blázna ze mě. Dal jsem tomu dvě šance. Ani jedna ale nevyšla, a tak jsem to už vzdal. Nechci ji ale opustit, protože spolu máme dvě krásné děti a nepřeji si, aby naším rozvodem nějak trpěly. Na druhou stranu se bojím, že pokud v manželství zůstanu, tak definitivně přijdu o rozum. Chtěl bych to vydržet alespoň do doby, než budou děti větší a samostatnější.

Když ale pomyslím, kolik let to tedy znamená, ježí se mi vlasy hrůzou. Už mě to prostě nebaví a mám pocit, že marním čas. Dám tomu ještě jednu, poslední šanci a zkusím s ní promluvit a polopaticky jí vysvětlit, že se chová nemožně a její styl komunikace je otravný pro všechny, kdo s ní přijdou do styku. Zároveň si říkám, že možná oslovím i její kamarádky. Možná, že když nás bude víc, bude pro ni snadnější uvěřit, že je skutečně otravná.

