Kate Middleton oslnila královským kompletem, pro šaty 2v1 má dlouhodobou slabost

Není tajemstvím, že Kate Middletonová je velkou milovnicí módy. Při výběru outfitu přitom používá malý trik - aby si veřejná vystoupení usnadnila, často při oblékání volí šaty 2v1.

Pokaždé, když se Kate Middletonová ukáže na veřejnosti v královském kompletu, stojí za tím hodiny práce. Je třeba pečlivě dopředu připravit a promyslet každý detail, aby byl princeznin outfit dokonalý. Praktičnost je při takovém uvažování vždy na prvním místě. Kontrolují se lemy, aby odolaly nečekaným poryvům větru, a látky se zase vybírají tak, aby se při nošení nemačkaly. Nejde přitom ale jen o funkčnost. Samozřejmostí jsou u šatů Kate také perfektní proporce a dokonalý střih, píše glamour.com. Pro dosažení uhlazeného a na míru šitého vzhledu využívá vévodkyně z Cambridge osvědčenou tajnou zbraň: šaty 2v1.

Sukně a sako? Ne, je to komplet!

Naposledy se v podobném modelu vévodkyně zúčastnila slavnostního znovuotevření Národní portrétní galerie. Opět přitom předvedla svůj cit pro nadčasový a elegantní styl. Oblékla jednobarevné šaty značky Self-Portrait, které vkusně zkombinovala s černou prošívanou kabelkou Chanel, jemnými perlovými náušnicemi a svými oblíbenými boty na podpatku od firmy Aquazzura.

Na první pohled přitom její oblečení působí, jako že má vévodkyně na bílé šifonové sukni pečlivě ušitý tvídový kabátek z bouclé. Ve skutečnosti ale její komplet tvoří důmyslně navržené šaty, v nichž se plynule prolínají prvky saka a sukně. Sako má jemný peplum efekt a podkasaný pas, který ladně přechází do plisované sukně.

Vévodkyně z Cambrigde a její slabost pro šaty 2v1

Kate Middleton je fanynkou šatů 2v1 značky Self-Portrait už dlouhá léta. Oblékla je při mnoha příležitostech, jsou už de facto nedílnou součástí jejího královského šatníku. Hybridní šaty se sakem a sukní ukázala už na koncertu k Platinovému jubileu v červnu 2022. Předtím je měla na sobě na recepci ke svému fotografickému projektu Hold Still v září 2021. Za zmínku stojí také její vystoupení na Festivalu vzpomínek v roce 2022, kdy zvolila černou verzi tohoto stylu.

Kate Middleton se prostě při veřejných vystoupeních často uchyluje k londýnské značce Self-Portrait, kterou založil malajský návrhář Han Chong. Což návrháže pochopitelně těší. "Miluji oblékání královské rodiny," vyjádřil se Chong v rozhovoru pro britský Vogue. "Je to pro ženy posilující, že mají více možností volby v oblasti módy, než jen na high street nebo u návrhářů. Vysílá to pozitivní zprávu mladým dívkám, že princezny nosí na významné události šaty za 300 liber (v přepočtu přibližně 8300 Kč – pozn. red.). Naplňuje mě to hrdostí."