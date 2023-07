Sylvie: Manžel neustále flirtuje s cizími ženami, ačkoli mě tím zraňuje

Okouzlující síla koketní povahy může vrhnout stín i na ten nejpevnější svazek, což logicky vede k neklidu v srdci jednoho z partnerů. Přesně jako se to ukazuje v dopise naší čtenářky Sylvie*, která si našla manžela se zálibou ve flirtování.

Na začátku každého manželského tance, kdy se šeptají manželské sliby a vyměňují něžná slůvka, si nikdo nechce představovat, že by to snad pak mohlo být jinak. Ale měl by! Třeba já se po dvou letech manželství potýkám s hádankou, která trápí mou duši – co je ještě přijatelné v otázce flirtování s ostatními? Mám totiž manžela, jehož bloudivý pohled a koketní způsoby vyseli semínka nespokojenosti do zahrady mého srdce.

Nebudu lhát: na začátku našeho vztahu byl právě jeho um okouzlit tím, čemu jsem podlehla. Má to jakýsi šarm s magnetickou přitažlivostí. Alespoň mi to tak zpočátku přišlo. Získal si mě slovy plnými sladkých slibů, a okouzlení z něj mi bohužel zavřelo oči před potenciální hrozbou, která se za tímhle chováním skrývala. Časem se jeho šarm projevil jako dost znepokojivá záležitost - chování, které mě jako nůž bodá do citlivých zákoutí mojí duše.

Neustále flirtuje, jen ne se mnou

Můj manžel se svým oslnivým úsměvem a nenuceným charismatem jako by nedokázal odolat půvabům jiných žen. Na Instagramu rozdává cizím ženským srdíčka a slova obdivu, venku mezi lidmi zase jeho věčně pátravé oči oplzle spočívají na ženských postavách se zábleskem touhy, který ve mně pokaždé zažehne plamen žárlivosti.

A je to na mě asi vidět. Po společných výletech, které můj muž „okoření“ flirtováním s někým jiným než se mnou, se často neovládnu a pohádáme se. Někdy mám pocit, že to nedokážu dál snést, zvlášť proto, že z našich hovorů se už podobná lehkost nějak vytratila. Vyčítám mu pak všechny ty hravé výměny názorů, dlouhé pohledy, škádlení – vždyť je to jako by schválně tančil na okraji skály nad propastí naší lásky.

Nezasloužím si víc?

Přesto to dělá zas a znovu a mě pokaždé nechává bojovat s nejistotou, díky čemuž mám duši zaplněnou obrazy plnými pochyb a nejhorších strachů. Jeho milá slova k ostatním mně doslova zaplňují bolestí a vztekem, který mi našeptává, že bych se měla mít na pozoru, aby mi neublížil. Nechápu, proč mi to dělá.



Co mají ty ostatní ženy jiného? Chybí mi snad nějaká vlastnost, která je pro něj důležitá? Nebo se mu už nelíbím?



Chtěla bych, aby se v tomhle změnil... V hloubi své duše toužím po svazku, v němž se naše srdce proplétají, aniž by je rozptylovala vnější lákadla. Měli bychom přece labyrintem života proplouvat společně bez toho, že by nás zajímali ostatní. Mám pocit, že bych si to zasloužila.

*Jméno bylo změněno z důvodu ochrany soukromí.