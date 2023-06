Soňa: Partner mě podvedl, na oplátku jsem si z jeho karty zaplatila dovolenou

Život nás někdy zkouší, což bohužel platí i ve světě partnerských vztahů. Jak ukazuje dopis naší čtenářky Soni*, někdy nás bolestná zrada donutí k nečekaně odvážné pomstě.

Na dovolené by žena měla být šťastná, ale já tu sedím na pláži a vlastně nevím, jestli nejsem spíš nešťastná. Jediným pozitivem tohohle okamžiku je, že právě v této chvíli samoty nacházím sílu podělit se o svůj příběh. O zážitek, který prověřil mou odolnost, zpochybnil má přesvědčení a přinutil mě k nečekané pomstě, které jsem se s klidem v srdci dopustila tváří v tvář zradě.

Vše začalo, když jsem zjistila bolestnou pravdu, že mi byl manžel nevěrný. Bylo to, jako by se mi najednou zhroutil svět a všechno se obrátilo vzhůru nohama. Střídaly se ve mně vlny hněvu, bolesti a zklamání. Za chvíli mě ale naprosto ovládl vztek. Vztek, který mě přinutil zpochybnit všechno, co jsem si myslela, že vím o našem vztahu a o slibech, které jsme si dali.

Za nevěru draze zaplatil

V době největší zloby mě napadla zlomyslná myšlenka - pokušení pomstít se. Nedokázala jsem si představit, že bych ho nechala bez následků uniknout takovému porušení důvěry. A tak jsem vymyslela plán, který poháněla poředevším má touha po spravedlnosti a potřeba získat zpět pocit moci.

Věděla jsem, že můj manžel není v přístupu k financím zrovna zodpovědný a aby se chránil sám před sebou, tak svojí kreditní kartu nechává raději doma. Ve chvíli odvážného vzdoru jsem se rozhodla, že si s jeho kartou zarezervuji dovolenou. A nechám ho doma, aby se rozčiloval kvůli tomuhle nečekanému výdaji. Bylo to ode mě asi hloupé – ale v tu chvíli mi ten letmý akt odplaty přišel jako pokus o vyrovnání skóre a potvrzení vlastní síly, o které jsem kvůli němu začala pochybovat.

Bojím se, co se stane po návratu

Jenže se stala příšerná věc: svojí dovolenou si vůbec nedokážu užít. Pozoruji západ slunce a místo toho, abych si tu podívanou užívala, přemýšlím, jaké následky bude mít moje jednání. Co mě čeká po návratu? Rozpoutá moje pomsta zuřivou konfrontaci, nebo mu snad moje odplata pomůže pochopit hloubku bolesti, kterou mi způsobil? Pravdou je, že nevím, co mě po návratu čeká, ale jsem odhodlaná si udržet v případném sporu morální převahu.

Musím ale už teď přiznat, že pomsta, jakkoli lákavá, je dvousečná zbraň. Nabízí sice pocit zadostiučinění, ale často jen prodlužuje koloběh bolesti a ještě více rozbíjí pouta, která nám byla kdysi drahá. Přesto se vnitřně držím naděje, že můžeme najít způsob, jak náš vztah uzdravit a obnovit.

*Jméno bylo změněno z důvodu ochrany soukromí.