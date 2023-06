Simona: Lásku svého života jsem našla na chatu v počítačové hře

V době moderních technologií vzniká láska i na těch nejvíce nečekaných místech. Jak ukazuje dopis naší čtenářky Simony*, nejkrásnější lidský cit může vykvést klidně i ve virtuálním světě počítačové hry Minecraft.

Nikdy by mě nenapadlo, že počítačová hra bude mým katalyzátorem hlubokého vztahu. Ale je to tak – píšu o nečekané lásce, kterou jsem našla v mém milovaném světě Minecraftu. Začalo to docela nevinně. Jako obvykle jsem se vydala na virtuální dobrodružství, stavěla si kostičkované krajiny a prozkoumávala pixelové říše. Ještě jsem netušila, že uprostřed pixelů a kostiček najdu krom zábavy i spojení, které tak výrazně ovlivní můj život.

Toho osudného dne, když jsem se brouzdala rozlehlým vesmírem Minecraftu, jsem narazila na multiplayerový server, na kterém to docela dost žilo. Mezi nesčetnými avatary jsem objevila i hráče, který mě velmi zaujal. V zájmu zachování soukromí mu říkejme Alex*. Naše počáteční interakce byla nenucená a odlehčená, hodně jsme se smáli a brzy nás ještě víc spojily okamžiky vítězství i porážek. Společně jsme zdolávali výzvy a stavěli velkolepé stavby a v rozhovorech jsme pomalu odkrývali jednotlivé vrstvy našich osobností.

Zamilovala jsem se, i když jsem nevěděla, jak vypadá

Jak se dny měnily v týdny a týdny v měsíce, naše konverzace byly pořád vážnější, prohlubovaly se a nabývaly na významu. Naše noční rozhovory se staly pro mě jakýmsi rituálem, při kterém jsme probírali nejen strategie Minecraftu, ale také své sny, obavy a životní zkušenosti. Právě díky těmto chvílím vřelého virtuálního přátelství jsem si uvědomila, že k Alexovi začínám chovat opravdové city. Jeho laskavost, inteligence a neustálá herní podpora ve mně probudily pocit, jaký jsem už dlouho nepoznala. Lásku.

Jenže to má háček: I když jsem se do Alexe zamilovala, vůbec jsem nevěděla, jak vypadá. Naše spojení se omezovalo jen na svět Minecraftu. Protože mé srdce toužilo po něčem hmatatelnějším, rozhodla jsem se udělat první krok. Vyměnili jsme si kontaktní údaje a začali komunikovat i mimo Minecraft.

Láska na dlouhou vzdálenost za to stojí

Konečně jsem ho viděla! Došlo na nespočetné videohovory, posílali jsme si vzkazy a zprávy. A už tak rozvinuté spojení mezi námi se ještě prohloubilo. A navzdory fyzické vzdálenosti, která nás dělila (já bydlela v Praze a on v Ostravě), bylo naše citové pouto pořád silnější a silnější.

Brzy se uvidíme i naživo. A zatímco se nadále pohybuji v tomto netradičním milostném příběhu, činím tak s otevřeným srdcem. Těším se, až budeme spolu. Láska ve všech svých podobách je krásný a transformativní zážitek. I když třeba vaše rodina nesouhlasí s tím, jak ji hledáte nebo kde ji hledáte. Myslím, že ať už vznikla ve fyzickém světě, nebo v říši počítačové hry, tak dokáže inspirovat, léčit a přinášet radost. Jako se to stalo mě.

*Jména byla z důvodu zachování soukromí změněna.