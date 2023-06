Lenka: Manžel nikdy neocení, kolik toho dělám

Mezi láskou a hloupostí bývá jen tenká hranice, kterou často překročíme, aniž bychom si to uvědomili. Něco takového se stalo i naší čtenářce Lence*, která se s námi podělila příběh, který odhaluje nevyslovené pravdy o jejím vztahu a ukazuje, jak se někdy láska v průběhu let promění na něco, o čem jsme rozhodně nikdy nesnili.

Jádrem mého problému je odhalení, že se můj manžel, kdysi pilíř síly a opory, propadl do hlubin lhostejnosti a nechává mě unášet v moři nenaplněných očekávání. Doslova otročím každý den od rána do večera a usínám v neklidných myšlenkách, kolik jsem toho zase nestihla.

V útočišti našeho společného domova leží na mých bedrech tíha veškeré odpovědnosti. Vařím, peru, uklízím, nakupuji a starám se o děti. Do toho samozřejmě normálně chodím do práce. Od rozbřesku do soumraku se tak pohybuji mezi prací a neúprosnými požadavky naší domácnosti a tiše toužím po oddechu a pochopení. Dočkám se ho ale někdy? Ne!

Pohled mého manžela nikdy nedokáže proniknout závojem mého vyčerpání a jeho apatie se stává nevítaným společníkem v říši mého srdce.

Když doma vládne přehlížení

"Směješ se ještě někdy?" zeptal se mě nedávno.

Ptal se, jako by vůbec neviděl, jak kolem něj každý den lítám jako fretka, nevšiml si tichého boje vyrytého do mé tváře. Každé slovo v téhle jeho větě mi bylo pronikavou připomínkou propasti, která mezi námi stále roste.

Nehodlám se rozvést, jen jsem už cítila nevýslovnou potřebu si postěžovat. Postěžovat si na všechno to přehlížení a na jeho věčně vysmátou tvář, která si nikdy neuvědomuje, co všechno musím já obstarat, aby se mohl přihlouple culit v uklizeném bytě a při dobré večeři.

Přála bych si být silnější a celé mu to omlátit o hlavu. Jak se ale znám, nejspíš místo toho zase zatnu zuby a budu se dál snažit co nejlépe plnit povinnosti, které mám. Sdílím svůj příběh s nadějí, že nejsem jediná, kdo musí bojovat s tím, že se všechno, co dělá, bere v její domácnosti tak nějak automaticky. Snad jednou přijde doba, kdy se chlap místo debilních dotazů raději zeptá, jak může pomoct. Pak se budu smát klidně každý den.

*Jméno bylo změněno z důvodu ochrany soukromí.