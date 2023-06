Gabriela: Partner nedokáže snést, že mám našeho psa raději než jeho

Lidská náklonnost se projevuje různé a každý z nás má proto jinou představu, co ho dělá nejvíce šťastným. Což někdy může ve vztazích působit problémy. Jak přiznává naše čtenářka Gabriela* zcela bez ostychu, někdy je dokonce možné mít raději psa než lidského partnera.

K rozhodnutí podělit se o svůj příběh mě přinutila skutečnost, že se občas nedokážu zorientovat ve složitém vztahu, který mám. Už nějaký čas totiž musím řešit nekonečné stížnosti mého životního partnera, který si našel nečekaný zdroj svojí žárlivosti – našeho psa Barneyho.

Absolutně nedokáže pochopit bezpodmínečnou lásce, kterou chovám k našemu milovanému psímu společníkovi. Jak se mé srdce tetelí láskou k našemu věrnému čtyřnohému příteli, jehož neochvějná věrnost a bezmezná náklonnost si v mé duši vydobyly nesmazatelné místo! A jak to mého partnera nekonečně štve… Ani si přitom neuvědomuje, že Barney, to něžné stvoření s oduševnělýma očima a vrtícím ocasem, se stal v našem soužití momentálně mou jedinou oázou útěchy uprostřed bouřlivých výčitek o tom, jak mi víc než na člověku záleží „na nějakém pitomém zvířeti“.

Pes po mně nic nechce

Se směsí žertu a strachu mě obviňuje, že dávám přednost společnosti našeho psa před jeho vlastní. Na jeho obvinění je kus pravdy, co kus – je to úplně celá pravda. V přítomnosti našeho psího společníka mě totiž zaplavuje pocit klidu a lehkosti, který jaksi překonává složitost lidských vztahů. Nacházím v něm útěchu po těžkém dni, osvobozenou od tíhy očekávání a neustálého zmatku citových pout.

A tak zatímco můj partner touží po mé neochvějné oddanosti, já si nepřipouštím žádnou vinu, když přiznávám, že mé srdce přitahuje bezpodmínečná láska, která vyzařuje z našeho věrného společníka. Barney mi bez postranních úmyslů a malicherných stížností nabízí oddech od všeho, co mě trápí. A chce za to pouze to, abych byla u něj.

Nehodlám nic měnit

Prostřednictvím hravého dovádění a něžného tulení mi psí společník připomíná prosté radosti, které nám ve složitém tanci lidských vztahů často unikají. Bezmezná láska, kterou mě náš čtyřnohý přítel obdařil, slouží jako balzám na mé unavené srdce a svou neochvějnou oddaností vyživuje mého ducha.



Navzdory obviněním mého přítele tak pevně rozhodnutá nic neměnit. Jak by totiž člověk mohl odolat kouzlu tvora, jehož láska je čistá a nefalšovaná?