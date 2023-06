Odstraňování pudrových nehtů může být škodlivé, když nevíte, jak na to

U manikúry je klíčová trvanlivost. A to je přesně to, co dělá pudrové nehty tak pozoruhodnými. Věděli jste, že při správné péči mohou vydržet týdny, nebo dokonce déle? Jak je to ale s jejich odstraňováním?

Tajemství neuvěřitelné trvanlivosti pudrových nehtů spočívá v pečlivém procesu nanášení. Na nehty se namáčí několik vrstev barevného akrylového pudru, čímž se vytvoří hustý, lesklý povrch, který dobře odolá zkoušce času. Je však důležité si uvědomit, že díky silnému poutu vytvořenému díky pudru mezi lakem a nehtem může být odstranění trochu náročnější, než je běžné odlakování laku. A také může být i potenciálně škodlivé. Jak tedy na to?

Umění odstraňování pudrových nehtů

Ať už navštěvujete nějakého nehtového technika, nebo si odstranění pudrových nehtů děláte sami, bude k tomu potřeba několik základních nástrojů: kleštičky na nehty, leštička a pilník, čistý aceton (organický odlakovač na nehty to nezvládne), vatové tampony do uší, pomerančové tyčinky na manikúru, ručník, olejíček na kůžičku a prostornou misku.

Začněte hrubým pilníkem na nehty. Tím odstraňte co nejvíc namočeného prášku. Tento krok je sice při důkladném provedení časově náročný, ale vyplatí se, píší stránky instyle.com. "Odpilování přebytečného produktu minimalizuje namáčení a škrábání," radí Mazz Hanna, generální ředitelka agentury Nailing Hollywood.

Po vyleštění namočte nehty na 10 až 20 minut do acetonové lázně. Dbejte na to, aby bylo ponořeno především nehtové lůžko, protože delší působení může vysušit okolní pokožku. Proces opakujte podle potřeby, dokud se pudr nezačne „zvedat“ a rozpouštět. Poté pomocí pomerančové tyčinky jemně seškrábněte všechny jeho zbytky. Vyhněte se agresivnímu pilování nebo vrtání se v laku, protože to může oslabit a poškodit vaše nehty. Tím, že omezíte škrábání na minimum, zachováte zdraví svých přírodních nehtů.

Péče o nehty po odstranění pudrových nehtů

Abyste zabránili odlupování a lámání nehtů, je nutné je po odstranění pudrových nehtů hydratovat výživným krémem na nehty. Jemným leštěním navíc vyrovnáte povrch nehtů a odstraníte případné hrubé hrany, čímž získáte hladký povrch vašich nehtů. Někteří manikéři dávají přednost tomu, aby nechali nehty několik dní dýchat před opětovným nanesením pudru, zejména pokud jsou nehty poškozené nebo slabé. Jiní se mohou rozhodnout pro čerstvou aplikaci ihned po odstranění, píše elle.com.

Pokud se pro pudrové nehty znovu rozhodnete, nezapomeňte, že pro zachování zdravých nehtů je zásadní i správné odstranění a následná péče. Takže směle do toho, oddejte se kouzlu namáčecího pudru nebo prozkoumejte alternativy, a nechte své nehty zářit dlouhotrvající elegancí bez toho, abyste těm svým ublížily.