Jak využít libovolné oční stíny na jedinečný a oslnivý lak na nehty

Kombinaci očních stínů s lakem na nehty proslavila před dvěma lety herečka Lucy Boyntonová. A jak se ukázalo, dosáhnout se svými nehty podobného efektu zvládne každá žena sama doma. Manikérka herečky totiž prozradila, jak na to.

Když se Lucy Boyntonová objevila na slavnostním červeném koberci Zlatých glóbů 2020, všechny oči upoutal její třpytivý stříbrný komplet a odvážný make-up s drahokamy, který jí zdobil tvář. Uprostřed vši té nádhery upoutal pozornost jeden detail - elegance jejích rukou, ladně přehozených přes ramena Ramiho Maleka, ozdobených podmanivou metalickou manikúrou. A právě nehty herečky všem ženám doslova vzaly dech.

V tiskové zprávě spojené s tehdejším ročníkem se podle stránek allure.com kvůli tomu objevila i informace o fascinující manikúře Boyntonové. Obstarala ji talentovaná manikérka Mel Shengarisová, která se pro velký večer své klientky vzepřela konvencím a spojila lesklý černý odstín s nádechem třpytivých očních stínů v barvě cínu.

Díky tomu se ukázalo, že podobně můžete do svého nehtového repertoáru zařadit oční stíny i vy. V tomhle případě je totiž "udělej si sám" varianta nejenže dostupná, ale také cenově výhodná. Podle Shengarisové lze obdařit své nehty éterickým leskem připomínajícím opulentní eleganci Lucy Boyntonové s jakýmkoli lakem na nehty a trochou metalických očních stínů. V jejím případě byl improvizovaný geniální tah Shengarisové inspirován podstatou Boyntonových šatů - touhou vytvořit tlumenou metalickou podobu, která jemně ladí, aniž by přehlušila vznešenost celkového dojmu.

Oční stíny stačí rozdrtit na prach

Jak toho Shengarisová dosáhla? S použitím malé kovové špachtle zkušeně nasekala oční stíny na jemný prach, který jemně vmasírovala do téměř suchého, mírně lepkavého podkladového laku (čehož lze snadno dosáhnout pomocí vatových tamponů nebo houbovitých aplikátorů očních stínů).

Při vmíchávání stínů do laku je důležité se obrnit trpělivostí, upozorňují stránky beautybay.com. Před nanesením očních stínů totiž musíte nechat podkladový lak téměř úplně zaschnout. Tím se zajistí bezproblémové přilnutí stínů a zabrání se rozmazání pod jemným tlakem prstu, tamponu nebo houbičky. Zároveň je ale kvůli tomu práce poměrně zdlouhavá a vyžaduje velkou dávku pečlivosti - pokud chcet mít výsledek co nejlepší.

Skutečné kouzlo očních stínů se potom naplno rozvine, až když stíny „zapečetíte“ lesklým vrchním lakem. Stanete se svědky metamorfózy, kdy se třpytky rozzáří a vrhnou éterickou záři, která povznese vaši manikúru do zcela nových výšin.

Takže i když jde o vcelku pracný proces, vyplatí se; obzvlášť s ohledem na nepříliš široký barevný repertoár metalických laků na nehty. Z výše uvedeného je patrné, že kombinace černého laku a cínových očních stínů je nepopiratelně elegantní, ale je jen drobnou ukázkou obrovských možností, které použití očních stínů při lakování na nehty nabízí.

Elegance za pár korun

Odvážným experimentováním lze vytvořit nepřeberné množství barevných kombinací – například vermilonový lak propletený s růžovým stínem, smaragdový lak propletený se zlatým leskem nebo námořnický lak propletený se safírovými stíny – a každá z nich přinese stejně uspokojivý výsledek.

Jak výstižně říká Mel Shengarisová: "Být kreativní znamená myslet nad rámec očekávání a dosáhnout požadovaného vzhledu i bez ideálních produktů."

Je paradoxní, že právě její pozoruhodná technika dává nadšencům do nehtů možnost vtisknout své manikúře jemný nádech něčeho zvláštního a uměleckého, aniž by přitom člověk musel sáhnout hlouběji do peněženky.