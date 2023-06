Trendové barvy laků na nehty pro léto 2023

Když jaro přechází ve slunečné letní dny, myšlenky všech se už pomalu ubírají k bezstarostným chvílím stráveným v přírodě nebo na idylické dovolené. Do popředí zájmu se díky tomu také dostávají trendy v líčení, barvách nehtů nebo účesech - protože všechny ženy chtějí na dovolené vypadat dobře. A proto je nejvyšší čas prozkoumat letošní nejžhavější trendy v barvách na nehty.

Pro dokonalou letní manikúru a pedikúru se letos s klidným srdcem inspirujte zářivě limetkově zelenými plážovými lehátky, jasně žlutými slunečními paprsky nebo vůní levandule. Přesně takhle snadno byste se měli s barvou svých nehtů snadno vejít do škatulky nejoblíbenějších barev na nehty pro letošní léto. Tuto věc nijak nepodceňujte. Obměna laku je snadný způsob, jak zůstat trendy, aniž by to po vás požadovalo nějakou velkou péči. Navíc: přechod z jarních odstínů na letní je hračka. Obzvlášť když díky kafe.cz máte názory odborníků na nejžhavější barvy na nehty na jednom místě. Jaké barvy tedy budou v následujících měsících nejvíc v kurzu?

Nehty v barvě neonu

Nehty v neonových barvách si letos užívají chvilku slávy. Jejich trendovost ztělesňují třeba poutavé zářivě žluté nehty Hailey Bieberové. Michelle Lin, kreativní génius stojící za fascinujícími laky Mooncat, se pro stránky bustle.com podělila o své postřehy k tomuto novému trendu: "Ačkoli je léto tradičně spojováno s neony a zářivými barvami, nás osobně přitahují oranžové, jantarové a zlaté tóny, které napodobují teplo slunečního svitu."

Levandule

Kdo ví, jestli za vzestupem tohoto dalšího trendu laků na nehty nestojí hit Taylor Swift Lavender Haze (Levandulový kouř). Levandulová nejen rezonuje s virálním popovým textem, ale je také ideálním odstínem pro sportovní nehty v parných letních měsících. "Pastelové barvy jsou v létě vždy v kurzu a na nehtech lidí budeme vídat více jemně fialových odstínů," prozradila nehtová specialistka Deborah Lippmannová webu harpersbazaar.com. "Je to jasný a slunečný odstín, který je pro letošní léto ideální."

Hravá růžová

Podle Rachel Jamesové, vizionářské zakladatelky a generální ředitelky společnosti Pear Nova, je estetikou letošního léta růžová od hlavy až k patě, což dokazují odvážné horké růžové looky na letošním Met Gala. Proč tedy nerozšířit hravý odstín i na manikúru a pedikúru? Jemná pastelová růžová je nadčasová, ale neostýchejte se vyzkoušet i jasný a odvážný růžový odstín. "Letos jsem zaznamenala nárůst klientek, které si pro svou manikúru vybírají jasnější růžovou," poznamenala Lin.

Barvy citrusů

Podle Rachel Jamesové, zakladatelky nehtového salonu Pear Nova, jsou nehty v barvě citrusů v této sezóně v centru pozornosti jako největší lákadlo pro davy. Představte si, jak se vyhříváte na slunci, popíjíte osvěžující nápoj a konečky prstů vám zdobí zářivé odstíny připomínající šťavnaté limetky. Kdo by odolal? To je okamžitá letní atmosféra! "Jasné oranžové, žluté a zelené barvy tvoří dokonalou letní paletu," vysvětlila Jamesová stránkám mindbodygreen.com.

Chrom

Chromované nehty kradou pozornost na červených kobercích i mimo ně. A bude to pokračovat i v létě. Jak předpovídá Michelle Lin, chromové nehty budou na nehtech žen zářit po celé léto, tvrdí majitelka nehtové společnosti Quckies Bailey Stanworthová. Ta uvedla, že "jarní klasika, jako je světle růžová, ledově modrá a krásné pastelové barvy" získají přes léto chromatický, glazovaný povrch.