Stop dětským kazům. Kde nestačí pasta, pomohou ionty

Byly zuby? A poctivě? Také každý den kladete svému dítěti stále dokola tu samou kontrolní otázku? A zpravidla se pokaždé smíříte s ne moc přesvědčivou odpovědí? Nejste v tom sami. Děti totiž zpravidla dokonale zvládnou jen jednu techniku krouživého pohybu, a to velký oblouk okolo koupelny. Přimět je ke třem minutám správného čištění, je pro rodiče často nadlidský výkon. Řešení tu ale je. A dokonce spolehlivě zabírá i bez použití zubní pasty!

Tím zázrakem je technologie zvaná ionizace. Čištění, které pracuje na principu ionizace, je oproti klasickému mechanickému čištění mnohem efektivnější. Zuby jsou čistší, hladší a dásně zdravější. V Česku se nyní objevily první zubní kartáčky, které na principu ionizace pracují.

Zázrak? Ne, fyzika

Jak to celé funguje? Vše v přírodě má polaritu na bázi iontů. Plak má kladný náboj (+), povrch zubu záporný (-). Právě opačné polarity jsou důvodem, proč povrch zubu přitahuje zubní plak a ten se pak na zubech drží pomocí iontové vazby. Proto kdykoliv sníte nějaké jídlo, usadí se vám na zubech plak.

S těmito poznatky začali pracovat Japonci už v roce 1985. Během let vyvinuli technologii ionizace, dovedli ji k dokonalosti a začali ji využívat v oblasti zubní péče a hygieny.

Moderní japonské kartáčky využívají ionizaci tak, že plak je při čištění odpuzován od povrchu zubu podobně jako při využití magnetu. Nejde při tom o nijak velké, těžké či snad dokonce bolestivé nástroje. Právě naopak! Na první pohled jsou ionizační kartáčky od těch klasických k nerozeznání.

Dokonalé čištění i bez zubní pasty

V čem je rozdíl? V rukojeti. Uvnitř ionizačního kartáčku je totiž zabudovaná baterie, která je připojená k titanové tyčince uvnitř. Jakmile se vlhou rukou dotknete kovového pásku na rukojeti kartáčku, vytvoří se uzavřený kruh, kudy proudí záporné ionty. Ty naruší iontovou vazbu mezi zubem a plakem a ten se pak přirozeně od zubu oddělí směrem k hlavici kartáčku. Díky tomu vyčistíte perfektně i špatně dostupná místa. A co je na tom všem vůbec nejlepší? S klidným svědomím můžete zapomenout na zubní pastu, což ocení zejména děti.

Na vlastní zuby

Abychom účinky ionizačních kartáčků stoprocentně ověřili, provedli jsme test ionizačních kartáčků. Pověřili jsme rodiče i jejich děti, aby si je během téměř jednoho měsíce sami vyzkoušeli a poté nám řekli své zkušenosti a první dojmy. Dospělí testovali ionizační zubní kartáčky značky Ionickiss Original, děti červený a modrý ionizační zubní kartáček Ionickiss Kids. A jak to celé dopadlo?



Ionizační kartáčky dostali od rodičů i dětí deset z deseti. Až na drobné výhrady zejména k nemožnosti výměny baterie v rukojeti, byli všichni naši testeři za jedno v tom, že zuby měli po vyčištění hladší a bez plaku, a to i bez použití zubní pasty, což kvitovaly hlavně děti, kterým zubní pasta nechutná. Recenze též chválily to, že se kartáčky v ruce dobře drží a jsou lehké. Též možnost výměny hlavice kartáčků považovali rodiče za velké plus.

Recenze ionizačních kartáčků mluví za vše

Michaela: „Musím přiznat, že jsem byla ke kartáčkům trochu skeptická, ale wow. Zuby mi po vyčištění přijdou daleko čistější a hlavně naprosto bez plaku, a to i díky tomu, že jsem vůbec nepoužila pastu. Po pár dnech testování mi přijde, že se plak ani tak neusazuje na zubech a jsou daleko čistější i na hůře přístupných místech.“

Tereza: Syn je s kartáčkem moc spokojený. Poslední dobou jsme hodně bojovali s tím, že mu žádná pasta nechutná. Takže to, že u tohoto kartáčku není potřeba používat pastu, nám hodně usnadnilo přemlouvání k čištění zoubků. Občas snese jen obyčejný zubní gel bez fluoridů, tak ten jednou za čas na kartáček dám. Už po prvním čištění mi sám řekl, že má zoubky hladké, když si po nich přejede jazykem, a i já si všimla rozdílu v hladkosti a bělosti zubů. Navíc je na kartáčku tlačítko pro kontrolu baterie, tak s tím si občas hraje, protože se mu líbí, jak svítí. S kartáčkem je moc spokojený a svůj původní už nechce.“

Anna: „S tímto zubním kartáčkem je čištění zubů snadné. Zuby jsem si čistila jako předtím dvakrát po dobu tří minut, ale zuby byly čistší déle než dříve. Zuby jsem si s ním čistila s pastou i bez ní a vždy byly dobře vyčištěny. Tento kartáček budu používat i nadále.“

Tomáš: „Dětské provedení má ideální tvar a velikost jak celého kartáčku, tak i oblasti se štětinami. Výhodou jsou vyměnitelné hlavice v různých tvrdostech štětinek různých typů. Líbí se mi možnost efektivně čistit zuby i bez použití pasty. Dcera si ho oblíbila.“

Stephanie: „Kartáček je zatím super. Používáme chvíli, ale za tu chvíli mužů říct, že pěkně čistí zuby a hlavní výhoda je ta, že nemusíme použit pastu, s kterou věčně bojujeme. Ještě je super, že se dá vyměnit hlavice a prý doba baterie vydrží rok, takže za nás můžeme jenom doporučit.“

Lenka: „Kartáček je prostě jedna velká bomba. Nejen, že se dobře drží, v puse ani nepřekáží. Nejvíc top je za mě to, že jsou zuby o dost hladší a dokonce mi mizí i fleky od kávy. Sama za sebe můžu říct, že bych už nikdy neměnila. Co se týká dětského kartáčku Ionickiss Kids, tak syn je nadšený. Nerad si čistil zuby a vždy to byl boj. Od doby, co používá Ionickiss je po problému. Velmi si chválí jemné štětinky i použití bez zubní pasty. Můžu říct, že zuby má teď bílé jako sníh, jsou na první pohled celkově lépe vyčištěné než u klasického kartáčku.

