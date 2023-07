Nejvýhodnější sleva je ta na míru. Ušetřete s novou funkcí v aplikaci

Slevy ve věrnostních programech jsou běžnou praxí. Albert však nyní formou kupónů na míru odměňuje za nákup toho, co kupujete nejraději.

Již dva miliony uživatelů aplikace Můj Albert zaznamenalo novinku – kupóny. Každou středu se zobrazí několik nových kupónů na zboží, které je v letáku za akční cenu. Při jejich aktivaci lze navíc získat kredity, které pak zákazníci promění v dodatečnou slevu na nákup. Pokud je tedy daný produkt již zlevněn například o třetinu na 40 korun a za jeho nákup získá zákazník 5 kreditů, jde o ušetření dalších 5 korun.

Možná nejzajímavější na těchto kupónech je ovšem to, že každý uživatel aplikace Můj Albert, získává co týden rozdílné produkty, za které dostane kredity navíc. Aplikace totiž vybírá kupóny na základě toho, co daný zákazník nejraději nakupuje.

Kupóny v aplikaci Můj Albert jsou napočtené na míru každému zákazníkovi Autorem u všech fotek je Albert Zdroj: Albert

A jak dodatečnou slevu na daný produkt získat? Stačí si v sekci „Kupóny pro vás“ daný kupón jedním kliknutím aktivovat, a samozřejmě při placení načíst digitální kartu z aplikace. Každý kupón lze uplatnit jen jednou, často však na několik kusů či balení výrobku – na kupónu je pak napsáno například „Platí pro max. 4 ks“.

Kromě nich lze kredity dále získat také za nákup zdravých produktů z řady Nature's Promise a Bio. V závislosti na tom, jak často v Albertu zákazník nakupuje, může tímto způsobem každý měsíc získat desítky, ale i stovky kreditů, které lze pak proměnit v další slevu na nákup v Albertu.

Ještě více můžete ušetřit díky Exkluzivním akcím, kdy každý týden získáte na vybrané produkty z letáku extra slevu s aplikací. Slevy zkrátka ještě nikdy nebyly tak výhodné. Navíc nyní díky kupónům jsou šité každému zákazníkovi na míru. Aplikaci Můj Albert lze stáhnout na Google Play i v App Store.