Sabina: Místo vztahu na dálku jsem chtěla rozchod. Autonehoda ale vše změnila

Život občas přinese tak nečekané zvraty, že by je nevymysleli ani ti nejtalentovanější scénáristé. To zažila i Sabina*, která se s námi díky své neochvějné upřímnosti podělí o příběh plný nepředvídatelných událostí. Sama se stala svědkem proměňující síly lásky a toho, že některé naše nejhlubší city formují nečekaná dramata.

Když jsem před více než deseti lety měla nastoupit do práce v zahraničí, nikdy jsem si nedokázal představit, jaký sled událostí to přinese. Bylo to rozhodnutí, které jsem učinila, aniž bych přemýšlela o tom, co to bude znamenat pro můj vztah s partnerem, se kterým jsem byla. Když se ohlédnu zpět, asi jsem byla sobecká. Možná jsme si měli promluvit, ale někdy se život vyvine dřív, než se stačíme nadechnout.

Takže jsem práci vzala a chystala se odjet. Čím víc jsem si ale pak představovala, jak zvládneme takovéhle odloučení, tím víc ve mně hlodaly pochybnosti. Máme vůbec šanci ustát vztah na dálku? Přišlo mi, že to prostě nepůjde. Rozchod se mi jevil jako nejlogičtější krok. Přesvědčovala jsem sama sebe, že se rozejdeme přátelsky, až mě přítel vysadí v mém novém domově. Brala jsem to tak, že život nás někdy zavede každého jiným směrem.

Místo rozchodu přišla autonehoda

Ale osud s námi měl jiné plány. Když jsme odjeli vstříc mému novému života, náš svět se nečekaně obrátil vzhůru nohama. Bourali jsme! Auto bylo na odpis a děsivá autonehoda nás zanechala potlučené a v šoku. Naše životy se tím navždy propletly způsobem, který jsem si nikdy nedokázala představit. Slova "miluji tě" mi poprvé unikla ze rtů, když mě odváželi na nosítkách do nemocnice. Na své plány se rozejít jsem okamžitě zapomněla.



Po té osudné nehodě začalo být všechno jiné. Neurčitý odstup, který jsem mezi námi vždy cítila jako mávnutím kouzelného proutku zmizel – vše se slilo do nekonečné řeky společných zážitků, zkoušek a vítězství. Naše láska jako by od té doby sílila díky všem výzvám, kterým jsme společně čelili. Takže to, co mělo být dočasným odloučením předcházejícím rozchodu, se změnilo ve vztah na celý život.

Nakonec přišlo i manželství

Od oné nehody, která nám změnila život, uplynulo jedenáct let a dva z nich jsme strávili jako manželé. Nebudu tvrdit, že bylo vždycky všechno ideální. Náš vztah prošel bouřemi, stejně jako se to děje ostatním. Ale snad díky tomu, že jsme společně čelili blízkosti smrti, jsme se naučili proplouvat naším vztahem pomocí komunikace, důvěry a porozumění. Tváří v tvář nepřízni osudu jsme našli oporu jeden v druhém.



Když přemýšlím o naší cestě, říkám si, že láska může rozkvést i za těch nejnepravděpodobnějších okolností. Není to vždy dokonale napsaný románek, ale neuspořádaná, krásná freska vymalovaná společnými zážitky a překonáváním překážek.

*Jméno bylo změněno z důvodu ochrany soukromí.