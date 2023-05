Petra: Moje zakázaná láska se ženatým šéfem

Zamilovat se do někoho, kdo je nedostupný, je bolestná zkušenost. Příběh Petry*, třiatřicetileté marketingové manažerky, je toho názorným příkladem. Přestože věděla, že je její šéf ženatý, nedokázala si pomoct, propadla jeho kouzlu a zamilovala se do něj. Se čtenáři kafe.cz se rozhodla podělit o svůj zážitek, přičemž zavzpomínala na silné emoce, morální dilemata a nepříliš šťastná rozhodnutí, která jí nakonec zcela změnila život.

Vše začalo pohledem, úsměvem a společným zájmem o digitální marketing. Byla jsem nadšená, když jsem získala práci v prestižní firmě, a ještě víc, když jsem potkala svého šéfa Toma*. Byl okouzlující, inteligentní a ambiciózní a okamžitě jsme si padli do oka. Obdivovala jsem jeho styl vedení, kreativitu a oddanost práci. Často jsme spolu brainstormovali, zůstávali dlouho do noci v kanceláři a po úspěšné poradě jsme si rádi na oslavu dali sklenku vína.

Jak se naše přátelství prohlubovalo, začala jsem si všímat, jak je Tom přitažlivý, jak mu jiskří modré oči, jak mi v hlavě zní jeho smích ve chvíli, kdy už s ním pak nejsem. Odmítla jsem tyto pocity jako neškodnou zamilovanost, protože jsem věděla, že je šťastně ženatý se svou manželkou, která je zároveň jeho obchodní partnerkou. Respektovala jsem jejich vztah a nikdy jsem neměla v úmyslu ho ohrozit.

Milování na šéfově stole

Ale jednou, po dlouhém pracovním dni, jsme se ocitli sami ve výtahu. Naklonil se ke mně a políbil mě a mně se rozbušilo srdce. Byla jsem překvapená, ale také nadšená. Znovu jsme se vášnivě políbili a pak mi do ucha zašeptal, že ke mně něco cítí. Byla jsem štěstím bez sebe. Šli jsme do jeho kanceláře, zamkli dveře a milovali se na jeho stole. Bylo to riskantní, vzrušující a naprosto nepřípustné!

Několik dalších týdnů jsme v našem poměru pokračovali, plížili jsme se kolem kolegů, schovávali naše zprávy a e-maily a lhali všem okolo. Scházeli jsme se v hotelových pokojích, jeho zaparkovaném autě a opuštěných uličkách. Mluvili jsme o svých snech, obavách a společné budoucnosti. Nedokázali jsme jeden druhému odolat a ani jsme nechtěli.

Pak mě ovšem zasáhla realita. Tvrdě. Uvědomila jsem si, že jsem zamilovaná do ženatého muže, který má rodinu a pověst, kterou si musí udržovat. Cítila jsem se provinile, zahanbeně a zoufale. Věděla jsem, že to, co děláme, je špatně a že se to dříve nebo později všechno zhroutí. Snažila jsem se románek ukončit, ale on mě prosil, abych zůstala, a sliboval, že opustí svou ženu a začne se mnou nový život. Chtěla jsem mu věřit, ale také jsem věděla, že totéž už říkal přede mnou jiným ženám.

Velkou lásku ukončila zrada

Jednoho dne se vážně o všem dozvěděla jeho manželka. Přišla do kanceláře, křičela, plakala a obviňovala mě, že jsem zničila jejich rodinu a podnikání. Připadala jsem si jako zrůda, rozvraceč domova, monstrum. Tom všechno popíral, říkal, že jsem jen kolegyně, kamarádka a jeho důvěrnice. Cítila jsem se tím zrazená. Ponížilo mě to a taky mi to zlomilo srdce. Věděla jsem, že musím dát výpověď, zpřetrhat s ním všechny vazby a jít v životě dál.

Od té doby uplynulo šest měsíců. Stále na něj myslím, chybí mi, miluji ho. Ale také vím, že jsem se rozhodla správně. Naučila jsem se, že láska může být komplikovaná, chaotická a bolestivá. Zároveň jsem zjistila, že kvůli prchavé vášni bychom nikdy neměli slevovat ze svých hodnot, důstojnosti a sebeúcty. A taky jsem přišla na to, že bychom vždy měli naslouchat své intuici, svému svědomí a svému srdci, i když to znamená rozloučit se s někým, koho milujeme.

*Jména v příběhu jsme z důvodu ochrany soukromí změnili.