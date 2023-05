Když už kouřit, tak šetrněji k tělu i planetě. Češi si oblíbili zahřívaný tabák

Šetrnost. To je klíčové slovo a důvod, proč si Češi oblíbili zahřívaný tabák. Nejenže své okolí neobtěžujete kouřem, ale zároveň po vás nezůstane hromada nedopalků. Víte ale, jak správně naložit se svým zařízením, když doslouží?

Toho trendu jste si za poslední roky nemohli nevšimnout. Čím dál víc Čechů přechází na zahřívaný tabák. Ukázal to průzkum nazvaný Český kuřák, který si nechala vypracovat společnost Imperial Brands. Podle něj dokonce až pětina kuřáků používá některou z nikotinových alternativ,. A absence nepříjemného kouře a zápachu, tím pádem větší šetrnost vůči okolí, jsou důvody, proč se pro to rozhodli.

„Je skvělé vidět, jak spotřebitelé mění své návyky a snaží se být šetrnější k sobě i ke svému okolí. Navrhli jsme nový PULZE 2.0 tak, aby jeho používání bylo pro naše zákazníky ještě jednodušší,“ uvedl Adam Palovič ze společnosti Imperial Brands s tím, že benefitem zařízení je kromě šetrnosti k okolí také nový kompaktnější design ve třech elegantních barvách a delší výdrž baterie. Zvládne na jedno nabití více než 25 pětiminutových užití bez limitu počtu potáhnutí. Navíc se pyšní režimem uzamčení, díky kterému se uživatelé nemusí bát samovolného spuštění, zatímco ho mají uložený v kapse nebo v kabelce. Výhodou je také integrovaný nástroj pro rychlé čištění. Údržba zařízení je tak možná kdykoli a kdekoli, ať už v kanceláři nebo na cestách.

Zdroj: Imperial Brands

Ohleduplněji k přírodě

Studie Univerzity Jana Evengelisty Purkyně v Ústí nad Labem ukázala, že dvaasedmdesát procent odpadu pohozeného mimo odpadkový koš tvoří nedopalky. Ty se přitom v přírodě rozkládají až 15 let. Na zem nejčastěji míří nedopalky od uživatelů ručně balených cigaret, nejméně je odhazují kuřáci využívají zařízení na zahřívaný tabák. Jenže i od bezdýmného zařízení odpad je – a proto je třeba dbát na správnou recyklaci samotných výrobků i tabákových náplní. Z průzkumu Český kuřák vyplývá, že téměř polovina kuřáků správně vyhazuje vysloužilé zařízení na zahřívání tabáku nebo elektronickou cigaretu do elektroodpadu. Pětina dotázaných má však za to, že zařízení patří do směsného odpadu.

„Je pro nás důležité, aby naši zákazníci věděli, jak s vysloužilými zařízeními nakládat,“ vysvětluje Palovič s tím, že zvažují zavedení recyklačních boxů. „Nedopalky a použité tabákové náplně obsahují acetát celulózy, tedy formu plastu, a proto by neměly být odhazovány na zem. Proto budeme pokračovat ve vzdělávání zaměřeném na správnou recyklaci našich produktů.“