I kuřáci mohou být šetrní ke svému okolí a přírodě

Myslet na přírodu a na budoucí generace znamená také třídit odpad. Češi jsou v tomto směru poměrně dost ukáznění, přesto je stále možné se zlepšovat. Jedním z problematických odpadů jsou nedopalky cigaret.

Kouření klasických cigaret už někde zcela odzvonilo. K jejich zákazu se jako první odhodlalo v roce 2004 Irsko, další země následovaly a na starém kontinentu už neexistuje stát, který by kouření nějakým způsobem nereguloval.

Mnohé země také zavedly vysoké pokuty, pokud si někdo zapálí klasickou cigaretu tam, kde je to výslovně zakázáno. Stejně tak by stálo za to sledovat, kam kuřáci odhazují nedopalky. Ty u nás tvoří téměř tři čtvrtiny odpadu vyhozeného mimo odpadkový koš. V tom je dále třeba Rakousko, kde je u každého odpadkového koše nádoba ve tvaru cigarety právě na nedopalky.

Recyklujte!

Nicméně stále více kuřáků přechází na alternativy kouření a s rostoucím počtem alternativních zařízení, mezi které patří i PULZE 2.0, je kladen i vyšší důraz na správnou recyklaci samotných výrobků i tabákových náplní. Z průzkumu s všeříkajícím názvem Český kuřák vyplývá, že téměř polovina kuřáků správně vyhazuje vysloužilé zařízení na zahřívání tabáku nebo elektronickou cigaretu do elektroodpadu. Stále se však najde pětina dotázaných, která zařízení odloží do směsného odpadu.

Největším nešvarem každopádně je odhazovat nedopalky nebo použité tabákové náplně na zem. V této „disciplíně“ si podle průzkumů neslavné vítězství drží uživatelé ručně balených cigaret. Nejméně pak tímto způsobem prostředí znečišťují kuřáci, kteří používají zařízení na zahřívaný tabák.

Zdroj: Imperial Brands

Jak na to?

I na základě zjištění, která vyplynula z průzkumu Český kuřák, se Imperial Brands, jedna z nejvýznamnějších světových tabákových společností, zaměřuje na edukaci zákazníků o tom, co dělat nejen s vysloužilými zařízeními na zahřívaný tabák a elektronickými cigaretami, ale také jak nakládat s použitými tabákovými náplněmi. Zvažuje také umístění speciálních recyklačních boxů v některých partnerských prodejnách. Sloužit by měly k odložení vysloužilých zařízení na zahřívaný tabák i elektronických cigaret.

Bez kouře i zápachu

Průzkum Český kuřák ukázal, že až pětina kuřáků používá některou z nikotinových alternativ. V posledních letech roste především obliba zahřívaného tabáku, který podle průzkumu preferuje 19 % českých kuřáků, což znamená pětiprocentní nárůst oproti roku 2021. V souladu s tímto trendem se na českém trhu objevuje už druhá generace zařízení na zahřívání tabáku PULZE 2.0. Benefitem zařízení je kromě šetrnosti k okolí také kompaktnější design ve třech elegantních barvách a delší výdrž baterie.