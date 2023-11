Redakce 12. 10. 2019 clock 3 minuty gallery

Zuzanu Navarovou (†45) před patnácti lety porazila rakovina. V srdcích všech folkařů ale žije dodnes. Obdivovaná zpěvačka skládala poetické texty i na sklonku života. Že se blíží její konec, tehdy netušili ani její nejbližší. Svůj boj se zákeřnou nemocí prohrála krátce před Vánoci.

Odjakživa byla úplně jiná než ostatní. Neměla telefon, za to u sebe nosila dalekohled a atlas ptáků. Dokázala skládat takové texty, jenž by obstály i jako poezie. Namátkou třeba Andělská, Do nebes nebo Marie. Kdyby ji nesemlela rakovina, bylo by jí dnes šedesát let. O nemoci ale téměř nikdo netušil.

K hudbě to Zuzanu Navarovou táhlo už od dětství. Nejprve se učila hrát na klavír, ale když u sousedky jako malá viděla kytaru, měla jasno. Tohle byl její nástroj. Blízcí o ní tvrdili, že byla jiná než ostatní. V pubertě trávila spoustu času u rádia a rodina jí vyčítala, že tím ztrácí čas. To ještě neměli ani tušení, že se jejich výčitka promění ve skutečnost.

„Když si měla na gymnáziu vybrat jazyk, chtěla francouzštinu. Zájemců ale bylo moc a tak ji převedli na španělštinu. Ta se jí později opravdu hodila,“ píše web NašeHvězdy.cz. Později totiž začala studovat španělštinu na vysoké škole v Praze a v rámci studia mohla odjet na stáž na Kubu. Láska na sebe nenechala dlouho čekat.

Měla obrovský talent

Později se totiž na Kubu vrátila na delší dobu a zamilovala se do Kubánce. Skoro ve čtyřiceti tedy řekla mamince, že chystá svatbu a jejím manželem se později skutečně stal Luís de Tejada. „Sňatek mnoho nepřinesl. Rozešli se v dobrém, jak se sešli,“ vysvětluje publicista Václav Souček pro Rozhlas.cz. V mnohém jí ale soužití s mužem horké krve pomohlo.

Z Kuby se vrátila plná inspirace a latinskoamerické rytmy jí byly vlastní. Roku 1981 vznikla kapela Nerez a mezi nejúspěšnější alba patří Na vařený nudli, které spatřilo světlo světa v polovině osmdesátých let. Veřejnost ohromilo a kritiku umlčelo. Skupina vydržela pohromadě do roku 1994 a Navarová se vydala na sólovou dráhu.

Poslední večer strávila se svojí maminkou

Šla svou vlastní cestou inspirovaná latinou i jinými vlivy. Působila ve formacích Tres a KOA. Skladby jako A Deus nebo třeba i písnička z pohádky Čert ví proč utkvěly divákům v paměti už napořád. V roce 2004 už na ní závažná nemoc začínala být vidět.

„Ani muzikanti okolo ní neměli tušení, jak je situace vážná. Když se poprvé ukázala s ostříhanými vlasy, říkali jsme si: pozor, rozmar, ženská v letech musí mít novou image,“ prozradil Souček pro Rozhlas.cz. Do poslední chvíle se věnovala koncertům i charitativní činnosti. Poslední noc v životě strávila s maminkou.