Zuzana Bubílková vyzrála na stáří: Její rady mohou pomoci i ostatním

Zuzana Bubílková letos oslavila už své jedenasedmdesáté narozeniny. Je ale pravdou, že by jí její věk hádal jen málokdo. Novinářka a komička je totiž stále nesmírně čilá a rozhodně nepatří mezi důchodce, kteří by jen tak polehávali na gauči a užívali stáří. Aby neztratila elán, drží se jasných pravidel. O těch promluvila v rozhovoru pro Kafe.cz.

Málokdo by hádal, že novinářka a komička Zuzana Bubílková už na dortu sfoukla 71 svíček. I po sedmdesátce se totiž udržuje v dobré kondici a je neustále v pohybu. A právě to je tím, co jí zajišťuje vitalitu.

Do stovky nepoleví

„No co, věk je opravdu jen číslo a když si ho člověk nepřipouští, neválí se zbůhdarma doma na kanapi, nepoddává se lenosti a neremcá kvůli každé blbosti a naopak je činný, pak ho kalendář nezajímá. Taková je moje životní filosofie a rozhodně ji nemíním do sta let měnit,” řekla s úsměvem pro kafe.cz Zuzana Bubílková, která má více energie než spousta jejích mladších kolegyň.

Netradiční koníček

Zuzana Bubílková ovšem není aktivní jen po pracovní stránce, a když večer přijde domů, rozhodně nezamíří si sednout k televizi. Před několika lety totiž propadla poměrně netradičnímu koníčku, kterému věnuje takřka všechen volný čas. A jak sama říká, výroba šperků ji nesmírně baví a naplňuje.

„Já šperky dělám zhruba čtyři roky, nejdříve jsem si to tak rok pro sebe zkoušela a pak, protože mne to chytlo a hodně začalo bavit, pustila jsem se do toho pořádně. K ručním pracím jsem měla v podstatě vztah od malička a s chutí jsem už jako dítko něco vyráběla a vytvářela. Můj děda kdysi vlastnil pletací fabriku, takže u nás doma bylo neustále plno nejrůznějších pletacích vln, takže jsem k ručním pracím měla opravdu blízko. A jen tak pro zajímavost vám řeknu, že třeba první svetr jsem uštrikovala v šesti letech. A pozor, nebylo to hladce, obratce, ale dělala jsem ten náročnější copánkový vzor. Tahle činnost ovšem je už historií, protože jsem objevila šperkařinu a už dělám jen náramky, přívěšky a náhrdelníky,” vysvětlila nestárnoucí komička.