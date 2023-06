Zuzana Bubílková: Hezouna bych mít doma nechtěla. Musela bych se pořád hlídat

Moderátorka a publicistka Zuzana Bubílková letos stejně jako v předchozích letech zasedne v porotě oblíbené soutěže “Muž roku”, která hledá nové modelingové talenty mezi pohlednými mladými muži. Stejně jako každý rok je na soutěžící radost pohledět. Doma by ale podobného krasavce podle svých slov Zuzana Bubílková mít raději nechtěla.

Přítomnost pohledných mladíků si moderátorka s pověstným smyslem pro humor pochopitelně užívá, ovšem pouze na pohled. “Doma bych hezouna mít nechtěla. Byla bych z toho nervózní, pořád bych se musela kontrolovat, jak vypadám a podobně. A kromě toho, v mém věku už bych si asi připadala trapně,” řekla pro Kafe.cz se smíchem.

“Musím ale říct, že obdivuji třeba Hanu Gregorovou, která má takového mladého partnera a očividně jim to klape. Já bych se bála, že se mnou je třeba jen pro peníze a stejně si třeba nakonec najde mladší a uteče,” vysvětlila sympatická publicistka s tím, že sama má na muže nejspíš jiná kritéria, než je zrovna vzhled.

Jednu slabost však přece jen má, jak přiznala. “Vždycky jsem si chtěla najít vysokého manžela, ale to se mi nakonec nepovedlo. Vadilo by mi ale, kdyby byl muž menší než já,” prozradila s úsměvem.

Dřív byli muži tělesně takové hmoty

Dnešní mladí muži vypadají podle Zuzany Bubílkové docela jinak, než si vzpomíná z dob, kdy byla mladší. “Už jen ta výška. Jsme myslím druhý nejvyšší národ na světě. Vzpomínám si, že když jsem byla mladší, tak průměrná žena měřila 163 centimetrů. Já už jako středoškolačka měřila 172 centimetrů. Dnes má většina chlapů alespoň 180 centimetrů, to dřív také nebývalo,” uvedla.

“Další věc jsou svaly. Dřív nebyly posilovny. Chodilo se do Sokola, ale tam byla švédská bedna a trampolína, v lepším případě činky. Myslím, že to na těch klucích dnes je vidět. Dřív i když byl někdo sportovec, byla to tělesně taková hmota, nebyli tolik vyrýsovaní,” vysvětlila Zuzana Bubílková.

Finále Muže roku letos proběhne 25. srpna. V porotě kromě Zuzany Bubílkové zasedne například herečka Veronika Žilková nebo Jitka Kocurová. Vybírat budou mezi dvanácti finalisty.