Zuzana Belohorcová k útokům na partnera: Lidé jsou závistiví, jsou to nesmysly

Internetem rezonuje kauza podnikání v oblasti realit na Tenerife bývalé moderátorky Zuzany Belohorcové a jejího partnera Vlasty Hájka. Dvojice se totiž rozloučila s Dianou Kállay, spolupracovnicí, která jim při založení realitní kanceláře Tenerife Real velmi pomohla. Jak sympatická plavovláska informovala na sociální síti, jejich cesty se nyní rozešly.

“Ano! Just closed mezi námi. Bylo to rodeo, ale někdy je lepší jít každý svojí cestou. Naše představy, jak dál rozvíjet TR, byly opravdu hodně odlišné s Dianou. Přesto jí děkujeme a přejeme vše dobré, ať se ti daří. Team TenerifeReal,” znělo vyjádření, které pár zveřejnil na Instagramu.

V kuloárech se přitom ozývají hlasy, že se celý konec spolupráce odehrál trochu jinak - za koncem Diany má stát právě Vlasta, se kterým mělo být pro jeho kolegyni těžké vyjít. Podle informací serveru extra.cz měl na Dianu Kállay tlačit a chtít po ní, aby odešla a svůj podíl ve firmě zdarma přenechala právě Zuzaně Belohorcové.

Podobná situace se přitom měla stát již dříve, a to ve španělském Marbelle, kde dvojice žila předtím. Také zdejší kolegové se údajně měli stát terčem nátlaku ze strany Vlasty Hájka. Konkrétní zdroj informace nicméně zmíněný server neuvádí.

Lidé jsou stále závistiví, jsou to úplné nesmysly

Redakce Kafe.cz Zuzanu Belohorcovou proto oslovila s prosbou, zda by se mohla k celé kauze vyjádřit a vnést tak do ní trochu světla. “To jsou prosím vás takové nesmysly, že se k tomu už snad ani nechci vyjadřovat. S Dianou jsme se rozešli po vzájemné domluvě, protože jí nevyhovovalo pracovní tempo. Digitalizujeme, chystáme hodně změn a snažíme se vše co nejvíce modernizovat, zatímco Diana si přála pokračovat spíše klidněji,” vysvětlila někdejší moderátorka okolnosti rozkolu ve firmě.

“Rozhodně se nerozcházíme ve zlém, Diana dostala odstupné a svůj podíl ve firmě nám odprodala. Bohužel jsou lidé asi stále ještě závistiví, jsem ráda, že žiji jinde a jsem z toho venku,” dodala Zuzana Belohorcová s tím, že se s partnerem aktuálně chystá odjet na dovolenou, kde si, jak doufá, od nepříjemné kauzy trochu odpočinou.