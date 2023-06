Belohorcová o kauze Hájka: Bývalí přátelé mají máslo na hlavě, chtějí ho zničit

Stále se množící kritika, která se snáší na hlavu Vlasty Hájka, manžela Zuzany Belohorcové, nenechává někdejší moderátorku chladnou. Údajné hrubé jednání jejího muže, se kterým provozují realitní kancelář na Tenerife, pokládá za výmysly, které mají podle jejího názoru jediný cíl - jejich podnikání rozložit.

Vše začalo odchodem spolupracovnice známého páru Diany Kállay z jejich realitní kanceláře. Ačkoli se totiž pár dušuje, že ke konci spolupráce došlo po vzájemné dohodě, šíří se zvěsti, že situace byla o poznání dramatičtější a že chtěl Vlasta Hájek někdejší kolegyni z firmy prakticky vyštípat. K tomu se přidaly hlasy dalších celebrit, které mají na Tenerife své nemovitosti a na místo jezdí, mluvící o tom, že se k nim Hájek měl zachovat hrubě a zejména v hlasových zprávách je urážet.

To však pár rázně popřel. “Rozhodně se nerozcházíme ve zlém, Diana dostala odstupné a svůj podíl ve firmě nám odprodala. Bohužel jsou lidé asi stále ještě závistiví, jsem ráda, že žiji jinde a jsem z toho venku,” uvedla jako vysvětlení Zuzana Belohorcová.

Celé je to cílený útok

Ruce pryč od Hájka nicméně dávají i jeho někdejší přátelé, například herečka a moderátorka Alice Bendová nebo podnikatel Richard Chlad a jeho snoubenka Anna Marie Kánská. Zuzana Belohorcová má pro dramatické dění jediné možné vysvětlení.

“Já už se k tomu ani nechci vyjadřovat, protože už je to vážně trapné. Dokonce mi i spousta lidí volá, že je to nejspíš cílený útok a každý tady na Tenerife to ví. Ti, kdo tohle šíří, mají sami máslo na hlavě a myslím si, že cílem je manžela i naši kancelář zničit,” sdělila svůj pohled na situaci pro Kafe.cz.

Dvojice po mediální smršti raději odcestovala na dovolenou do Egypta, aby si od celé nepříjemné záležitosti mohli alespoň na chvíli oddechnout. “Celé je to výmysl závistivých a nepřejících lidí. Raději už o tom s manželem nechceme moc mluvit a doufáme, že se to nějak přežene a celé to konečně utichne. Myslím, že už to ani nikoho moc nezajímá,” dodala Zuzana Belohorcová, na které bylo znát, že je z posledních událostí skutečně unavená.