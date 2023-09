Drsné zranění Landovského: Příslušník StB mu zmrzačil nohu, když ho chtěl utopit

Herec Pavel Landovský patřil mezi blízké přátele našeho prezidenta Václava Havla. Před revolucí si tedy prošel peklem. Protože podepsal Chartu 77, nemohl hrát, žil pod drobnohledem estébáků, přičemž mu jeden z nich dokonce způsobil zranění na celý život.

Herec a politik Pavel Landovský se nikdy netajil tím, že nenáviděl komunistický režim a vše s ním spojené. Když v roce 1968 odmítl kolaborovat, nesměl hrát a na nějaký čas byl dokonce vězněn.

Poté, co se muž, kterého známe jako ostrého chlapíka, jenž nešel pro sprosté slovo daleko, rozhodl nepodřídit režimu, a podepsal Chartu 77, byl zatčen a několik měsíců dokonce prožil ve vazbě. Sedmdesátá léta strávil pod dohledem StB, tudíž se s nimi nejednou dostal do konfliktu. Při jedné potyčce s estébákem dokonce mohl přijít o život. O ten nakonec nepřišel, ale získal celoživotní zranění.

Estébáci ho měli pod drobnohledem dlouhá léta

„Měl jsem zlomeniny, z nichž jedna je pořád v p*deli. A za to mohli estébáci," prozradil pro pořad 13. komnata, proč léta chodil o holi. Napadl ho totiž chlap, když se vracel z hospody, který ho chtěl hodit do Vltavy, aby se utopil.

„Klidně jsem mohl spadnout i na tvrdý, na ostrov. Tak jsem ho třískal, co to šlo, ale držel jsem se. A proto jsem si dal nohu mezi šprušle zábradlí, abych ho mohl pořádně natáhnout. A jak mě zkroutil, když mě chtěl hodit dolů, tak ta noha křupla jako větev,“ zavzpomínal na den, kdy přišel k celoživotnímu zranění.

Před smrtí prodělal mrtvici a bojoval s cukrovkou

Ve Třinácté komnatě ještě prozradil další nešťastnou událost. V posledních letech před smrtí herec Pavel Landovský prodělal mrtvici a bojoval s cukrovkou. Za jeho mozkovou příhodou dle něj stály výslechy StB ze 70. let.

„Dodneska mám pocit, že mi to někdo zapříčinil, že jsem dostal nějaké „pigáro“,“ svěřil se herec. Ten nátlak komunistů nakonec nevydržel a odešel do Rakouska, kde hrál ve vídeňském Burgtheateru. Hned po Sametové revoluci se však vrátil do Čech. Tam se věnoval jak politické, tak herecké činnosti. Do hereckého nebe odešel 10. října roku 2014. Říká se, že si dal své poslední cigárko a dostal infarkt, což potvrdil i jeho blízký kamarád.

"Dal si cigáro, dostal infarkt, zemřel jako lev," řekl v rozhovoru pro Radiožurnál jeho přítel Jan Kačer.