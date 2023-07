Holanová o těžké nemoci: Sotva jsem došla na záchod, muž mi pomáhal do vany

Legendární zpěvačka Marcela Holanová dva roky strávila kvůli zdravotním problémům se zády prakticky upoutaná na lůžko. Nemoc nakonec porazila a nedávno se vrátila na jeviště, nelehké období ale zanechalo stopy nejen na jejím těle, ale také duši. Přesto je sympatická umělkyně plná optimismu a svůj comeback si náležitě užívá.

“Ty dva roky byly pro mě hrozně těžké. Mám svou práci ráda a kontakt s fanoušky mi hrozně chyběl. Proto jsem moc ráda zpátky. Na koncerty chodí skvělí lidé. Oni zpívají se mnou a je to takové potvrzení toho, že to, co dělám, má opravdu smysl. Proto si to teď užívám,” prozradila pro Kafe.cz zpěvačka dojatým hlasem.

“Když jsem byla nemocná, opravdu jsem se doplazila jen na záchod, můj muž mi musel pomáhat i do vany a to člověku také nepřidá. Kromě toho, že trpí tělo, tak tím utrpí pochopitelně také jeho ego. Kdybych žila sama, vůbec nevím, jak bych to zvládla,” rekapituluje nelehké období Marcela Holanová.

Plave padesát bazénů denně

“Bohužel vzhledem k tomu, kolik léků jsem musela jíst a že jsem nemohla nic dělat, jsem se za ty dva roky také trochu zakulatila. To se mi moc nelíbí, taková jsem nikdy nebyla. Teď v srpnu se chystám na rehabilitace, tak doufám, že mi třeba pomohou také zbavit se kil navíc,” prozradila s úsměvem zpěvačka, která se na nadcházející koncertní období svědomitě připravuje.

“Řeším, co si na koncerty obléct, mám také skvělého kadeřníka, opravdu si to teď užívám se vším všudy. Snažím se také dostat do kondice, a tak teď chodím plavat. Včera jsem si zaplavala padesát bazénů a dnes tam asi půjdu znovu, i když není moc hezky,” popsala Marcela Holanová pro Kafe.cz.

Zdravotní problémy Marcely Holanové začaly v době, kdy jí praskla náhrada kyčelního kloubu. To jí znemožnilo pravidelně rehabilitovat a její celkový stav se výrazně zhoršil. K tomu se přidaly právě potíže se zády. I poté, co dostala novou kyčel, trvalo ještě dlouhé měsíce, než se dala rudovlasá zpěvačka alespoň trochu do pořádku.