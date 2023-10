Hejdová s manželem podstoupí vztahovou zkoušku kvůli práci, moderátorka má plán

Již brzy vypukne natáčení nové řady populární reality show Big Brother, kterou televize Nova uvede po dlouhých osmnácti letech. Zatímco tehdy pořad, který do té doby neměl obdoby, moderoval Leoš Mareš a s ním Eva Decastelo a Lejla Abbasová, tentokrát se úkolu zhostí Míra Hejda. Pro populárního moderátora je to výzva, a to nejen profesní, ale také v oblasti soukromého života. Natáčet se totiž nebude v Česku.

“Jsem za něj samozřejmě moc ráda, protože ho to může posunout a je to výzva. Myslím, že pro něj to bude podobně skvělá příležitost jako pro mě Love Island,” prozradila pro Kafe.cz jeho manželka, moderátorka Zorka Hejdová, se kterou nyní celá rodina pobývá na Kanárských ostrovech - po dobu natáčení zmíněné seznamovací reality show.

“Nebude to ale tak, že bychom byli někde všichni celou dobu. Natáčet se bude v Bulharsku, konkrétně v Sofii, a tam za ním budeme se synem pravidelně létat. Ještě přesně nevíme, jak to bude, ale minimálně na začátku tam Míra bude určitě celou dobu a později možná bude čas od času dojíždět,” vysvětlila půvabná moderátorka, v jakém režimu bude jejich rodina v následujících měsících fungovat.

Za osmnáct let se koncept soutěže posunul

Na rozdíl od doby, kdy se v Česku Big Brother natáčel poprvé, bude moderátor pouze jeden. “Je to tak, protože od té doby se u nás tato show sice neuváděla, ale ve světě ano a ten koncept je poměrně dost jiný, zůstaly skutečně pouze ty hlavní myšlenky,” potvrdila Zorka Hejdová, že její muž si na place bude jako moderátor skutečně poradit sám.

Že se Big Brother, který v Česku odstartoval éru reality show, nyní vrací, považuje Zorka Hejdová v každém případě za dobrý krok. “Řekla bych, že tyto pořady mají pořád úspěch, ve světě určitě. I na Netflixu jsou reality show hodně sledované. A vzhledem k tomu, že to už je opravdu hodně dlouhá doba, jsem zvědavá, kam tvůrci Big Brothera od té doby posunuli,” uzavřela sympatická plavovláska pro Kafe.cz.

Natáčení za pomoci 58 kamer bude probíhat 24 hodin denně, a to všechny dny v týdnu. Každý den od poloviny listopadu se diváci mohou těšit na epizodu. Výjimkou bude sobota, kdy se bude vysílat napínavější přímý přenos. Během toho budou moci diváci za pomoci speciální aplikace rozhodnout o tom, kdo vilu opustí.