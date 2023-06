Zorka Hejdová: Každou neděli trávíme večer plánováním u diáře

Oblíbená moderátorka Zorka Hejdová je maminkou dvouletého syna Nikolase. Protože jsou s manželem, moderátorem Mírou Hejdou, oba dva velmi vytížení, přirozeně se nabízí otázka, jak zvládají náročný rytmus skloubit s rodinou. Oba dva to stojí mnoho plánování a organizačních schopností.

Rozhlasová moderátorka Evropy 2 by sice mohla být na mateřské dovolené se synem, ona ale i přesto pracuje. A to i přes to, kolik plánování ji to stojí. “Asi bych mohla být jen doma, kdybych chtěla. Ale já svou práci miluju a je to pro mě zkrátka o tom, najít nějaký balanc tak, aby mi to vyhovovalo a zároveň jsem měla dost času na to být se synem,” vysvětlila pro Kafe.cz.

“Je to pochopitelně časově náročné, ale když jsou tomu doma oba nakloněni, tak to jde. Chce to ale mít k tomu manžela, který se zapojuje do péče o dítě a dokáže být plnohodnotným rodičem. Můj muž si tohle uvědomuje, a tak to může fungovat,” pochválila půvabná moderátorka svého manžela, moderátora Míru Hejdu.

“I tak je to ale hodně o logistice, plánování a bez fungujících babiček a mojí kamarádky, která dělá chůvu a s malým mi pomáhá, by to nešlo. Doma teď děláme to, co jsme nikdy dřív nedělali - každou neděli večer si sedneme nad diářem a plánujeme následující týden a to, kdo kdy musí někde být,” prozradila Zorka Hejdová pro Kafe.cz.

V létě jsme rádi v Čechách

Se synem se oba dva snaží trávit maximum možného času, který se snaží strávit pokud možno kvalitně. Proto mají již naplánovaný program na léto. Možná někoho překvapí, že na rozdíl od řady jiných celebrit nemají v plánu žádnou exotickou dovolenou.

“My už jsme letos na dovolené byli, a tak nemáme žádné velké plány. Pojedeme na prodloužený víkend do Itálie a možná na prodloužený víkend na Šumavu. Jinak budeme tady v Čechách, protože je tu v létě také krásně a máme to tu rádi. Takže si rádi užijeme klid tady u nás,” řekla Zorka Hejdová s úsměvem.