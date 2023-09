Statisícový honorář za Love Island: Luxusní vilu Zorce Hejdové platí televize

Během natáčení populární reality show Love Island, během které se účastníci snaží najít lásku svého života a vyhrát pořádný obnos peněz, bude moderátorka Zorka Hejdová i se svou rodinou bydlet na Kanárských ostrovech, kde se projekt televize Nova natáčí. Bydlení, které jim produkce zařídila, je luxusní. Vila je v naprostém soukromí a nechybí v ní designový nábytek, velká francouzská okna nebo bazén.

Zábavný pořad, na který televizní diváci již napjatě čekají, se bude natáčet více než dva měsíce. Po tu dobu si bude kromě práce moderátorka Zorka Hejdová, která Love Islandem provází, užívat pobyt na Kanárských ostrovech.

Jak nedávno prozradila v interview Superchat, televize Nova o její účast patrně skutečně velmi stojí. Podmínky, které jí po dobu natáčení zajistily, jsou totiž skutečně královské a krásná moderátorka se bude mít jako princezna.

Samozřejmostí je, že s sebou mohla vzít manžela Míru Hejdu a jejich malého syna. Téměř veškeré jejich náklady, včetně letenek pro celou rodinu, pak hradí televize. Ubytování, které jim na místě zařídila produkce, je luxusní a moderátorka se s jeho snímky pochlubila na sociální síti.

“Vše jde za Novou. Je to logické, když vykonáváš práci, která je mimo republiku. Kdybych si měla platit letenky i ubytování, tak by mi při těch podmínkách moc nezbylo. A bez rodiny by to nešlo. Bez malého bych neodletěla a s malým bych to sama nezvládla, to natáčení je mnohdy dlouhé. Musím mít pomoc,” vysvětlila Zorka Hejdová v rozhovoru.

Kromě toho jí pochopitelně za její práci čeká také honorář. Podle informací serveru Super.cz se jedná o statisícovou částku, a tak je tato pracovní příležitost pro pohlednou plavovlásku více než výhodná.

Kromě toho bude čas od času v dvoupatrové vile, ke které patří také bazén, hostit i členy své rodiny. Jejich úkolem bude vypomoci s malým synem ve chvílích, kdy to bude nutné. “Babičky budou přilétat na pomoc. Můj muž Míra vyrazí se mnou, ale bude muset občas létat do Čech za prací, má zde spoustu závazků. A to bude ta chvíle, kdy přiletí moje maminka nebo jeho maminka,” objasnila pro Superchat.