Změny v seriálu ZOO: Pravda o tom, proč skončil Taclík a Veronika Freimanová

Vlajková loď televize Prima, velmi úspěšný seriál ZOO, v poslední době zažívá poměrně velké změny. S některými oblíbenými tvářemi, které doteď diváci byli zvyklí na obrazovce vídat, se totiž nyní musí rozloučit. A přestože sami herci změny vysvětlili svými vlastními důvody, zákulisní informace v některých případech naznačují něco trochu jiného.

Jednou z hereček, která v brzké době dá ZOO sbohem, je Veronika Freimanová, kterou fanoušci vídají jako přísnou ředitelku. Pro Kafe.cz vysvětlila, jak se to s jejím odchodem ze show má a co ji k němu vede.

“Takhle jsme byli domluveni již od začátku, že tam budu na dvě sezony. Ono to ani ze scénáristického hlediska ani nejde, dělat taková zásadní rozhodnutí náhle, to se musí nějakou dobu plánovat. Není to tedy tak, že bych se najednou rozhodla skončit,” sdělila představitelka Marie Roklové pro Kafe.cz.

Zjištění serveru Extra ovšem naznačují, že je vše ještě trochu jinak. Podle zdroje blízkého natáčení ze série neodchází ve skutečnosti docela, pouze se její působení na obrazovce postupně utlumuje. “Jen postupně umenšujeme její roli. Ale to se děje už dlouhodobě. Má určité privátní problémy, zemřela jí například maminka. Takže nyní má maximálně dva až tři natáčecí dny měsíčně, ale pořád se bude objevovat. A to až do samotného konce seriálu, jehož kostra už je vymyšlená,” sdělil tajný informátor zmíněnému médiu.

Za odchodem Marka Taclíka žárlivost nestála

O herci Marku Taclíkovi, jehož postava před časem tragicky zahynula při tsunami, se zase povídalo, že důvodem pro jeho odchod měla být žárlivost. Na Primě neměli překousnout, že oblíbený umělec měl kývnout na nabídku role pro konkurenční televizi. Také to ovšem informátorka zmíněného webu popřela.

“Smála jsem se, když jsem si přečetla, že jsme herce Marka Taclíka měli vyhodit z našeho seriálu Zoo jen kvůli tomu, že natáčí u konkurence. Tahle řevnivost byla v devadesátkách a ještě u jiné televize. Na Primě si na tohle moc nehrajeme. Marek prostě přišel s tím, že by chtěl skončit, protože toho má moc, a úplně v pohodě jsme se domluvili a kamarádsky se rozloučili,” uvedla dotyčná osoba.

Odchod Marka Taclíka zarmoutil všechny kolegy, které si ho jako parťáka velice oblíbili. Pro Kafe.cz o tom promluvila Jana Švandová, která v ZOO hrála jeho matku Sidonii. “Pro mě jako pro matku to bylo strašné a zničující, ztratit dítě, i když jen seriálové. Je to samozřejmě velmi smutné. Pro nás jako pro herce to bylo nepříjemné. Proč se tak ale scénáristé rozhodli, to nevím,” svěřila se se svými dojmy.

“Marek Taclík nám na place ZOO bude všem moc chybět, je to skvělý kolega a máme ho rádi,” dodala Jana Švandová pro Kafe.cz s tím, že si na novou situaci s ostatními herci museli nějakou dobu zvykat, protože to zcela změnilo dynamiku jejich seriálové rodiny, do které patří také například herečka Sabina Laurinová. Ta kvůli Taclíkovu odchodu nyní zjišťuje, jaké to je ovdovět, i když jen na televizní obrazovce.