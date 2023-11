Lucie Šáleová, Kafe Redakce 29. 8. 2019 clock 2 minuty gallery

Nebyl by to komik Lukáš Pavlásek, kdyby nepřišel s něčím inovativním. Pro někoho to může být spíš k smíchu, pro hochy, které pronásledují neodbytné zlatokopky, to může být přímo vysvobozením. Známý humorista totiž ví, jak takové holky lačnící po nadité peněžence čekají na hodnotné dary. To on jim je rád poskytne, ale asi v jiném skupenství, než by si dívky představovaly. Na co teda Lukáš přišel?

