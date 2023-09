Adamovská a Štěpánek: Láska přišla po dvou letech v Ordinaci, známe se věčnost

Herecký pár Zlata Adamovská a Petr Štěpánek jsou manželé už deset let. Jejich vztah začal, jak to tak bývá u herců, v jednom ze společných projektů. Oblíbený pár od sebe dělí desetiletý věkový rozdíl. Štěstí našli až na třetí pokus, dvakrát se oba rozvedli.

Mezi muže Zlaty Adamovské patřil například populární novinář a politik Radek John. Petr Štěpánek měl zase za manželku už jednu herečku, a to Reginu Rázlovou.

Na lásku si počkali

Oblíbená herečka prozradila v rozhovoru pro iDnes, že láska přišla až časem. „Potkala nás zhruba po dvou letech, co jsme hráli partnery v televizním seriálu Ordinace v růžové zahradě. Přitom se známe celou věčnost. On ten blesk buďto sjede, nebo ne a u nás holt sjel až skoro po padesáti letech od prvního setkání. Poprvé jsme se totiž spolu ocitli před kamerou už v roce 1981,“ zavzpomínala Zlata. Mimo to, že spolu hrají v populárním seriálu TV Nova Ordinace v růžové zahradě, potkávají se ještě na prknech divadla Studia Dva. „Spolu jsme hráli na Vyšehradě ve dvou představeních, Bez roucha a Vzpomínky zůstanou, ale Zlata tam účinkovala ještě ve Starcích na chmelu a v inscenaci Tři grácie z umakartu. Já ještě hrál Noc na Karlštejně s pardubickým divadlem a s agenturou Divinus Kateřiny Brožové,“ prozradil Štěpánek o jejich velkém pracovním vytížení.

Společné koníčky

Láska Zlaty a Petra jen kvete, a to hlavně i díky společným koníčkům. Málokdo by do křehké herečky řekl, že dokáže zastat i mužskou práci. „Klidně dokážu vyměnit kolo u auta, vyměním vodovodní baterii i zámek u dveří. Možná to mám v genech, protože máma měla pět bratrů a všichni byli od řemesla. Pomáhali mi budovat několikeré bydlení a taky mě do té práce zapojovali. Hřebíkovala jsem elektřinu nebo točila se závitnicí, ještě když se používaly kovové fitinky. Motám se do všeho kolem techniky i na divadle, takže mi Ondřej Sokol někdy říká montér Véna,“ práskla na sebe s humorem. Taky jsem docela šikovný. Ale ten vercajk, co měla Zlata, než jsem ji poznal, jsem komplet vyhodil. Měl už hodně odslouženo. Dáváme si speciální dárky. K jedněm Vánocům ode mě dostala vrtačku. Ona mě zase obdarovala skvělým aku-náčiním na zahradu, které se nabíjí jednou baterií a není tak těžké do ruky. Využívám ho hodně na chalupě,“ dodal Štěpánek.