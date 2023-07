Deset let po svatbě: Zlata Adamovská řekla, čím ji Štěpánek dodnes okouzluje

Zlata Adamovská a Petr Štěpánek jsou manželé již devátým rokem, vášeň v jejich vztahu ale rozhodně s přibývajícími lety neupadá, naopak. Herečka si prý až ve třetím manželství začala užívat ženské role, díky galantnosti Štěpánka.

Zlata Adamovská a Petr Štěpánek letos oslaví deváté výročí od jejich svatby. Vypadá to, že u dvojice zafungovalo staré pořekadlo "do třetice všeho dobrého", jelikož oba mají za sebou dva nepovedené sňatky.

Adamovskou a Štěpánka spojuje nejen práce, ale kromě lásky k herectví mají stejné koníčky. Oba milují cestování a společně již procestovali různé kouty světa.

Mimo to si herecký pár rád pochutná na dobrém víně a jejich oblíbeným místem k odpočinku jsou lázně. Podle Adamovské je ale hlavním stavebním pilířem lásky tolerance a úcta.

Nesmí chybět láska, obdiv a tolerance

Zlata Adamovská až ve třetím manželství našla to, čeho se jí v předchozích vztazích nedostávalo, a to je pozornost muže. Štěpánek ji prý i po letech dokáže příjemně překvapit.

"Se svým současným mužem jsem po letech objevila kouzlo ženství. Muži se mi dvořili vždycky, o nápadníky jsem nikdy neměla nouzi, ale když vám manžel pomůže do kabátu i doma v předsíni a přinese vám kytku, přestože nemáte svátek ani narozeniny, jsem z toho paf i po těch letech, co jsme spolu," svěřila se hvězda Ordinace v růžové zahradě v rozhovoru pro magazín Marianne.

"Nesmí chybět láska, vzájemný obdiv, tolerance a úcta. Pokud by vztah neměl fungovat, je lepší ho ukončit a netrápit se," říká Adamovská. Herečka si je dobře vědoma, že snaha musí být na obou stranách, jinak začne vztah upadat.

Nejhorší je lenost

Podle Zlaty Adamovské často partneři přestanou díky jisté pohodlnosti na lásce pracovat a to bývá kámen úrazu.

"Víte, jedna z mnohých lidských vlastností je lenost. Pokud zvítězí nad touhou ženy dobývat, starat se o ně a hýčkat je, budou mít muži problém. A ženy ho začnou mít ve chvíli, kdy přestanou své muže obdivovat (bude-li za co) a náležitě je chválit. Je to jednoduché, ale účinné," vysvětlila herečka pro výše zmíněný web.

Adamovská a Štěpánek se ale podobným problémům vyhýbají tak, že si i po letech prokazují vzájemnou pozornost a díky tomu jejich manželství jen vzkvétá.