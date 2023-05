Život pro samouky mapuje krizi středního věku a těží z vynikající Jany Plodkové

V kinech aktuálně běží snímek Život pro samouky od producentů úspěšné Střídavky. Hlavní role se ujala skvělá herečka Jana Plodková a naprosto báječně ztvárnila ženu po čtyřicítce, které se nečekaně rozpadne manželství a ona zůstane sama na výchovu dvou dcer. Komedie velice vtipně popisuje to, co se děje spoustě mužům v době krize středního věku.

Hlavní postavou filmu Život pro Samouky je Klára (Jana Plodková), která je ve svých čtyřiceti letech pořád stejně nejistá a zmatená jako v osmnácti, pouze už to nevypadá tak roztomile. Její manželství se ze dne na den rozpadne a ona se znovu ocitne v nepředvídatelném světě randění a trapasů. Do toho vychovává dvě dcery a snaží se přežít svou výstřední matku, s níž to také nemá jednoduché.

Vše odstartuje slavnostní večeře na den výročí svatby, kdy se s Klárou rozejde její manžel (Jaroslav Plesl) a pořídí si motorku. Hlavní hrdinka na to reaguje tak, že si koupí kolo a přestěhuje se k mamince (Zuzana Kronerová). Ta je výstřední, skoro až bláznivá a nikdy si neodpustí obvyklé mateřské připomínky.

Do toho Klářina pubertální dcera začne s okolím mluvit téměř výhradně anglicky. A aby toho nebylo málo, Klára vyhledá pomoct u influencerky a trenérky štěstí (Bára Seidlová). Lekce mimo jiné obnáší i randění s novými muži (David Švehlík, Václav Neužil a Lukáš Příkazký) a to následně znamená v praxi katastrofické schůzky plné trapasů. Do téhle chvíle měla hlavní hrdinka svůj život celkem naplánovaný, ale s tím je nyní konec...

S Janou je radost pracovat



Film natočila Jitka Rudolfová podle knižního bestselleru Báry Šťastné Láska pro samouky. "Kniha Báry Šťastné mě bavila zejména svou ironií a celkovým nadhledem na životní situace, které v určitém věku prožívá většina žen. Měla by to být víc komedie, než romantika. Jakákoliv romantika je totiž ve filmu vždy nějak převálcována nečekanými okolnostmi a sarkasmem hlavní hrdinky," říká režisérka.

"Klára je roztržitá, nesebevědomá, ale vtipná. Svůj život má celkem naplánovaný, ale dostane se do situace, kdy ty její plány přestanou vycházet a naopak se ona začne v životě trochu plácat," popisuje Jana Plodková hlavní postavu filmu.

Podle režisérky šlo natáčení hladce a s Plodkovou byla radost spolupracovat. "Jana je herečka, se kterou je radost pracovat. Kromě toho myslím, že má značný komediální talent, který dokáže uplatnit v různých situacích - od velkých gest až po minimalistické humorné nuance," dodala Jitka Rudolfová.

Film Život pro samouky měl v kinech premiéru 11. května