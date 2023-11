V současnosti je žhavým trendem mezi celebritami chodit nahoře bez, respektive bez podprsenky. Tato móda se rychle šíří a je jedno, jestli má dotyčná jedničky nebo pětky! Podívejte se do galerie a posuďte sami, jak moc to celebritám sluší!

Ženy mají rády volnost, mnoho z nich si užívá být bez podprsenky, ale pouze doma, mezi lidi takto vyrazí málokterá. Známé tváře se zřejmě rozhodly vyrazit do boje se zažitými stereotypy a tak odkládá horní díl spodního prádla jedna za druhou.

I v tuzemsku máme takto odvážné celebrity. Nedávno to předvedla například Jitka Čvančarová, Simona Krainová nebo třeba Aneta Mikšíčková aka a.n.d.u.l.a, která se dokonce nahlas k novému trendu hlásí a snaží se jej prosadit a dělá pro to na svém instagramovém účtu maximum, inu podívejte se do galerie.

Co si o chození žen bez podprsenek myslíte vy? Líbí se vám to, nebo vám to přijde přehnaně vyzývavé či dokonce nevkusné?

#clanek|3522122|3522117#

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!