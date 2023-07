Klenot České televize Saskia Burešová: Urážky od konkurence a nízká výplata

Kdo by neznal legendární hlasatelku Saskii Burešovou, která se v České televizi objevuje už více než pětapadesát let. Její Kalendárium je s ní tak úzce spjato, že až jednou odejde do důchodu, pořad s největší pravděpodobností skončí. Ne každý ale moderátorku obdivuje, existují i mladší kolegové, kteří se jí vysmívají.

Na to, že si Vojta Kotek, Jakub Prachař či Libor Bouček dělají legraci nejen ze sebe, ale i ze svých kolegů, jste si jistě za ta léta účinkování v pořadu Máme rádi Česko zvykli. Jedna významná osoba české televizní scény však jejich nekorektní humor neunesla, a byla to právě legendární hlasatelka Saskia Burešová.

Ti ji v zábavném pořadu nazvali transsexuálkou a nad jejím vzhledem se bavili tak, až jim tekly slzy smíchu.

„Můj známý měl na návštěvě před šesti, sedmi lety kamaráda z Ameriky. A viděl u nás v televizi nějaký pořad, který moderovala Saskia Burešová. A řekl tomu mému kamarádovi neuvěřitelnou věc. Že nechápe, jak je možné, že je Česká republika takhle dopředu před Amerikou. Že u nás tady v Česku moderují pořady trans lidi,” vyprávěl Kotek v pořadu a jeho kolegové se tak smáli, až se za břicho popadali.

Vojta Kotek si z ní dělal legraci v přímém přenosu

Celá estráda se samozřejmě dostala i ke zmíněné moderátorce, která se zprvu ke všemu postavila s úsměvem a prohlásila, že není tak sebestředná, aby nepochopila, že si z ní někdo udělá legraci. Dokonce se s Vojtou Kotkem sešla a ten se jí snažil vše vysvětlit.

„Vojta mi původně řekl, že to bylo vytržené z kontextu. Ale když jsem pak viděla, jak si tam každý přisazuje, pochopila jsem, že to bylo dopředu připravené. Moje jméno se pořadem opravdu táhlo jako červená nit. Chlapci si tam ze mě prostě dělali legraci v průběhu celého pořadu, naváželi a strefovali se do mě. To ať se na mě nikdo nezlobí, to opravdu ve svém věku nemám zapotřebí. Nad tohle se už nedalo povznést,“ postěžovala si Burešová eXtra.cz.

Fanoušci moderátorky se do chlapců pustili na sociálních sítích, Prachařovi vyčítali, že situaci ještě zhoršil, když pronesl, že Saskia moderuje už 98 let a Boučkovi zase, že měl celou situaci okamžitě usměrnit a ne se smát jako puberťák. Všichni totiž ví, že Kalendárium je pro Saskii srdcovou záležitostí. A to doslova, za letité moderování tohoto pořadu si totiž žádné velké peníze nevydělá.

Za Kalendárium nebere žádné závratné honoráře

„S novináři je někdy složité mluvit, oni si kolikrát napíší něco svého, i když jim člověk nic neřekne. Takhle o mě před půl rokem jeden žurnalista napsal, že mám doživotní smlouvu v pořadu Kalendárium a že za něj beru padesát tisíc měsíčně,“ prozradila pro eXtra.cz s tím, že to vůbec není pravda.

V televizi se totiž žádné doživotní smlouvy nedávají a ani peníze za moderaci nejsou na rozdíl od komerční televize nijak závratné. Naštěstí má Burešová tuto práci jen jako přivýdělek k důchodu a do toho ještě moderuje pořad na rádiu Expres FM.

"Nic víc nepotřebuji, jsem zcela spokojená a nemusím se na rozdíl od některých jiných podbízet, abych dostala práci v dalších pořadech," pochvaluje si legendární moderátorka, kterou asi v pořadu Máme rádi Česko nikdy neuvidíme, což je škoda.