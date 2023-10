Vagnerová, Maxová, Paroubková: Slavné krásky, které propadly cizincům

Řada českých krásek našla štěstí v náruči cizinců. Mezi známé tváře, které zkusily mezinárodní vztah, patří například herečka Hana Vagnerová, komička Iva Pazderková, modelka Tereza Maxová a také bývalá partnerka politika Jiřího Paroubka Petra Paroubková.

Důvodů, proč Češky randí s cizinci, je jistě mnoho. Mnohdy za to může život v cizině, kde přeskočí jiskra a není cesty zpět, nebo se to prostě stane čistou náhodou. Příběhy lásky s muži z jiné krajiny píše zkrátka sám život.



Hana Vagnerová

Oslnivá zrzka randí s přítelem z Francie. Zatím to vypadá na vztah na dálku. Do stěhování se herečka rozhodně nehrne. S tmavovlasým sympaťákem se objevila Vagnerová už i na veřejnosti. V létě ho vzala na premiéru recitálu Marta. „Seznámili jsme se ve Francii. Je to Francouz, ale má španělskou maminku, takže spolu mluvíme španělsky, protože já francouzsky ještě neumím,“ prozradila pro Showtime, jak probíhá jejich komunikace.

Tereza Maxová

Modelka Tereza Maxová se vdala za cizince hned dvakrát. První její manžel byl tenista Frederik Fetterlein z Dánska, se kterým má syna Tobiase. Podruhé řekla své ano tureckému podnikateli Burakovi Oymenemu. S Burakem a jejich dětmi dcerou Mínou a synem Aidenem žili několik let v Monaku, nyní se vrátili zpět do České republiky.

Petra Paroubková

Bývalá partnerka politika Jiřího Paroubka se nedávno také pochlubila novou láskou. Nikdy se netajila tím, že se jí líbí v Řecku. Není se tak čemu divit, že si právě tam našla nového partnera. "Známe se asi 28 let, byli jsme ve stejném kruhu přátel celou dobu," prozradila pro Extra. "Tak to nějak vyplynulo, najednou oba bez vztahu, ale jdu na to teď vědecky. Oba používáme párovou aplikaci, která chrání vztahy. Docela mě překvapilo, že Řek byl ochoten si ji instalovat a používat," prozradila detaily začínající lásky Paroubková.