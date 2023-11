Redakce 30. 9. 2019 clock 2 minuty gallery

Žena za pultem byl normalizační seriál, jehož první díl byl vysílán v roce 1977. Hlavní postavou byla Anna Holubová, prodavačka v obchodě s potravinami. Dvanáctidílné propagandistické dílo pojednávající o jejím životě zná opravdu asi každý. Přinášíme vám 8 zajímavostí, které jste o seriálu možná ani netušili.

Málokdo ví, že Žena za pultem měla úspěch na Kubě, což by ne každý čekal. Rozohněným Kubáncům se líbilo, že prodavačka Anna Holubová je jemná a citlivá, pro ženy byla zase emancipovaná. Na Kubě se seriál vysílal pod názvem "prodavačka".

Láska za pultem

Hlavní představitelka ženy za pultem, Jiřina Švorcová, měla slabost pro svého seriálového syna, herce Jana Potměšila. „Mám dojem, že mě tehdy měl rád a já jsem ho milovala. Velmi jsme si rozuměli. Potkali jsme se potom ještě v Divadle na Vinohradech, kde jsem mu půjčovala texty Jiřího Wolkera, když dělal zkoušky na konzervatoř,“ svěřila se Švorcová Plusce.

Petr Haničinec (Karel Brož) musel během vysílání k soudu. Někdo mu totiž zavolal, zda se s hlavní představitelkou Ženy za pultem zasnoubí. On odpověděl následovně: Ne, protože už se nikdy neuvidíme, jelikož půjdu do ciziny stavět mosty. Osobu na druhém konci lež zasáhla a podala na něj žalobu pro narušení socialistického soužití.

Scény z bytu Anny Holubové byly natáčené v soukromém bytě, který se nacházel kousek od Divadla na Vinohradech. Bylo to levnější, než stavět kulisy. Důchodci, kteří v bytě normálně žili, bydleli v průběhu natáčení v hotelu.

Seriál se těší oblibě i dnes

Přesto, že byla Jiřina Švorcová vdaná, prožila milostný románek s kolegou Zdeňkem Řehořem. Scénárista Jaroslav Dietl se rozhodl, že jejich poměr zakomponuje do seriálu. Byla to od něj taková malá pomsta, jelikož Švorcová byla do seriálu dosazená „shora.“ Původně se uvažovalo o Janě Hlaváčové či Jiřině Bohdalové.

V seriálu se pochopitelně objevily lahůdky, kterých se ale nikdo nesměl dotknout. Dokud šunka nezezelenala, pořád měla svoji úlohu.

Natáčelo se v samoobsluze na pražském Smíchově, konkrétně na náměstí 14. října. Budova už je dnes zbouraná. Vedení komunistické strany se příliš neztotožňovalo s postelovými scénami Anny Holubové. Podle nich by hlavní hrdinka přece neměla žít nezávazným sexuálním životem.

Jiřina Švorcová zemřela 8. srpna 2011.